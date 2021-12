10 trabalhadores são resgatados no Gama em condições de escravidão

Os policiais identificaram o filho do proprietário da propriedade, de 38 anos, que alegou que iria registrar e melhorar as condições de trabalho

Na tarde deste sábado (25), a PM resgatarou 10 trabalhadores na DF-180, no Rancho Paixão, zona rural do Gama / DF, em condições análogas à escravidão. A operação contou com o auxílio de policiais do 9º Batalhão e Batalhão de Policiamento Rural.

Após receber denúncia do Copom (190), a guarnição dirigiu-se ao endereço indicado onde diversos trabalhadores do Piauí foram retirados. Eles estavam em uma situação degradante e não poderiam ficar ali.

Os trabalhadores atuavam na lavoura de hortaliças e contaram que vieram para trabalhar, porém estavam sem alimentação, sem água potável, sem pagamento, sem material adequado para fazer a higienização pessoal e sem condições de saírem do local.

Os policiais identificaram o filho do proprietário da propriedade, de 38 anos, que alegou que iria registrar e melhorar as condições de trabalho, porém não foi o que foi verificado. As partes foram encaminhadas até a Delegacia de Policial Federal para registro de ocorrência.

Os trabalhadores contaram ainda que hoje foi fornecido arroz com farinha como refeição, trabalharam muitas horas além do normal, tinham que pagar pela passagem do Piauí para o DF e também pagar pelo colchão que estavam dormindo. Na Polícia Federal foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo artigo 149 do Código Penal, “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”.