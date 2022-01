10 mil quilos de lixo são retirados de residência em Samambaia

A força-tarefa compõe o cronograma de ações para o combate de vetores e pragas

Com o início do ano chuvoso, surge a preocupação com o aumento do número de casos da dengue no Distrito Federal. Pensando nisso, a Administração de Samambaia, a Diretoria de Vigilância Ambiental e o Polo Oeste realizaram ação conjunta em combate a dengue, realizando a operação de retirada de 10 mil quilos de lixo da residência de um morador de Samambaia.

A operação contou com 25 profissionais envolvidos, além de uma pá carregadeira, dois caminhões trucados e um caminhão aberto que foram deslocados para o local “A manutenção de toda cidade é de extrema relevância para o governo. Contudo, garantir que a saúde dos moradores seja preservada, talvez seja ainda mais importante. Hoje, nos deparamos com muito lixo e água acumulada por todo lado” lembra o Administrador de Samambaia, Gustavo Aires.

Foram cinco horas de trabalho intenso supervisionadas pelo grupo. A Chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental de Samambaia, Gisele Brás, explica que: “quando esses grandes focos de inservíveis são retirados, garantimos a segurança da comunidade local. Pois combatemos não apenas a dengue, mas o aparecimento de escorpiões e roedores”.

A operação contou com 25 profissionais envolvidos. Foto: Divulgação/Administração de Samambaia

Sintomas e tratamento contra a dengue

Febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo, são alguns dos sintomas mais comuns da doença, que tanto pode apresentar-se de forma leve, moderada ou grave, podendo até em alguns casos levar à morte.

Assim, a melhor forma é a prevenção, sendo muito importante verificar se não há água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas e outros recipientes que possam permitir a reprodução do mosquito, cuidados simples, mas que são primordiais para combatermos esse inimigo minúsculo.