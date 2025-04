Estilo candango: a força dos estilistas de Brasília na arte de criar

Coincidentemente, no mês em que Brasília celebra seu 65º aniversário, um casal homoafetivo de estilistas viralizou no TikTok ao apresentar uma coleção de vestidos de alta moda com formas arredondadas e curvas sinuosas. As peças, criadas pelo Atelier Sacramound, evocam o espírito modernista das obras de Oscar Niemeyer e homenageiam a arquitetura icônica da capital federal.

Inspirados nos monumentos de Brasília — como a Ponte JK, a Catedral, o Museu Nacional e a charmosa Igrejinha —, os estilistas Felipe Manzoli e Mackenzo traduzem a arquitetura da capital em peças únicas. Vista de cima, a cidade revela suas asas: Sul e Norte. De perto, transforma-se em paraíso criativo, refletido em cada traço, volume e movimento das criações do ateliê.

Foto: Divulgação/George Lucas

Do flerte à firma

Essas são as criações que representam Brasília, o paraíso, pelos estilistas Felipe Manzoli, de 28 anos, e Mackenzo, de 26 anos. Eles formam um casal apaixonado pela moda e pela arte de ressignificar símbolos religiosos. A história dos dois começou pelas redes sociais, quando Felipe e Mackenzo se conheceram no Instagram, onde trocaram algumas mensagens mais descontraídas.

O que começou como um flerte, no entanto, revelou algo mais profundo: ambos compartilhavam não só afinidades pessoais, mas também profissionais, sendo os dois do ramo da moda. Há três anos, o Atelier Sacramound tomou forma. O nome é uma mistura de referências religiosas e pessoais. Inspirada pelas raízes familiares de ambos — Felipe, vindo de uma família italiana, católica, e Mackenzo, criado em uma família evangélica —, a marca lida com a dualidade do sagrado e do profano, do céu e do inferno, do bem e do mal.

Foto: Divulgação/George Lucas

Felipe é natural de Planaltina, enquanto Mackenzo nasceu e cresceu em Samambaia Sul. Ambos são brasilienses e orgulhosos de suas raízes. Apoiados pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), eles apresentam uma coleção inspirada na clássica obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, que percorre os caminhos do Paraíso, do Purgatório e do Inferno.

“O projeto em si é um projeto do FAC. A gente chama de Portais da Eternidade: Dimensões Espirituais, e ele é baseado na obra de Dante Alighieri, que é A Divina Comédia — que vem com Paraíso, Purgatório e Inferno”, explica Felipe.

“Nós resolvemos retratar o nosso paraíso como sendo Brasília! É onde tiramos nosso ganha-pão, é a nossa cidade, é um lugar que nós amamos. E tem essa questão do céu de Brasília também ser o nosso cartão-postal”, conta Mackenzo, destacando a beleza do céu da capital federal, amplamente reconhecido e quase sobrenatural em sua grandiosidade.

A arquitetura da cidade também serviu como inspiração. Mackenzo relembra um trecho específico da Divina Comédia que os tocou profundamente: “Tem uma passagem no livro em que, assim que Dante chega ao alto do céu, no último pátio, ele olha e vê a organização, a perfeição de Deus. E foi essa parte que nos fez remeter à organização de Brasília, porque é uma vista de cima, né? Forma Asa Sul e Norte, a questão das quadras, a organização… Isso nos remeteu a essa ideia de perfeição. Foi esse o clique que nos fez querer honrar nossa cidade”, afirma o casal.

Foto: Divulgação/George Lucas

A confecção das obras

“A criação, para a gente, foi um pouco complicada, porque estamos acostumados a fazer um tipo de roupa que valoriza o corpo”, explicam os estilistas. “A partir do momento em que essa roupa se torna tridimensional para representar um monumento, a modelagem precisa ser muito mais precisa. A gente teve que fazer cálculos enormes, lidar com raio, pi… tudo para alcançar o formato do museu, por exemplo”, detalha Felipe.

Segundo eles, o processo exigiu diversos testes até que o resultado fosse alcançado. “Todas as peças passaram por vários protótipos até a gente chegar ao efeito visual que tem hoje. A ideia era representar os monumentos de forma didática, de um jeito que qualquer pessoa, mesmo quem nunca veio a Brasília, pudesse reconhecer visualmente — e, quem sabe, se interessar em visitar pessoalmente.”

“Queremos mostrar que nós, brasileiros, também temos uma mão de obra excelente e ideias incríveis. Essa parte que o Felipe comentou, sobre a roupa estar se abrindo, aconteceu porque tivemos que procurar outros materiais para substituir os que não encontramos aqui em Brasília. Infelizmente, faltam recursos que são fundamentais para a confecção dessas peças, então tivemos que nos adaptar”, afirmam.

Foto: Divulgação/George Lucas

A coleção – Portais da Eternidade

Com 15 looks divididos em três blocos — Paraíso, Purgatório e Inferno —, a coleção Portais da Eternidade – Ato 1 levou um ano para ser produzida. Cada fase conta com cinco peças exclusivas e altamente detalhadas, com destaque para o trabalho manual.

“Foi realmente muito trabalhoso. A parte de modelagem, costura, bordados… tudo é feito à mão, com muito cuidado. A gente quis trazer a sensação das texturas que se vê, por exemplo, no Museu Nacional, para o tecido”, conta Felipe.

O vestido do Museu Nacional foi inspirado na grandiosidade silenciosa dos espaços expositivos. O look remete a uma obra de arte tridimensional. A silhueta bulbosa do vestido, com volume central cravejado de pedrarias aplicadas manualmente, contrasta com a saia lápis minimalista e o corpo justo. As mangas caídas, como alças estruturadas, evocam os arcos arquitetônicos de um museu imaginário. O bordado delicado, feito à mão, adiciona um toque de preciosidade à peça, equilibrando força e fragilidade.

Enquanto o vestido da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima estimula o imaginário celestial, a figura alongada do vestido em cetim bucol ganha potência com um véu dramático, salpicado por minúsculas pérolas, e um chapéu escultural que remete ao icônico teto da Igrejinha de Brasília. O ápice da técnica manual aparece no corset bordado com 700 espelhos em formato de vitral, que cintilam sobre o busto da modelo como uma catedral de luz. A base em cetim, perfeitamente drapeada, sustenta a imponência da peça superior como se o corpo fosse transformado em monumento.

Foto: Divulgação/George Lucas

No look da Ponte JK, dinamismo e sofisticação orgânica se fundem nesta criação que homenageia a arquitetura modernista da capital. O top é estruturado com arcos arqueados que remetem à Ponte JK, elevando-se dos ombros como asas ou antenas, com aplicações sutis de pedrarias feitas à mão. A saia lápis, novamente presente, funciona como um contrapeso minimalista à exuberância do top, criando harmonia entre forma e leveza.

Já no vestido que representa a Asa Sul e a Asa Norte, a parte superior do look molda o corpo em cetim bucol, destacando-se pelo recorte central cravejado de pedrarias, que delineiam, como pontos de luz, o coração da peça. Do centro do busto emergem duas estruturas translúcidas que se curvam para fora como asas abertas — representação literal das asas Sul e Norte do Plano Piloto. A saia é um espetáculo à parte: 150 metros de tule branco, cortados em círculos e aplicados manualmente, formam camadas que evocam mapas em relevo e topografias aéreas. Uma nuvem em movimento, que transforma o leve em grandioso.

Os próximos looks da coleção trarão o Purgatório, inspirado no Barroco Brasileiro, e o Inferno como temáticas centrais. As peças do Purgatório já estão prontas e começam a ser divulgadas nas redes sociais nas próximas semanas, com referências ao barroco e respeito aos símbolos religiosos. Já as criações do Inferno estão em fase final e serão lançadas em breve.

Ao escolher a capital como símbolo do céu, os estilistas não apenas valorizam suas raízes, mas também provocam uma reflexão sobre pertencimento, identidade e a potência criativa que nasce no Centro-Oeste. “Queremos que nosso trabalho sirva como convite: para que as pessoas redescubram Brasília, valorizem a arte feita aqui e enxerguem que o Brasil também produz alta moda com qualidade e profundidade”, resume o casal.