Aniversário de Brasília com brinde

Brasília chega aos 65 anos com o mesmo espírito ousado de quando nasceu: moderno, cheio de personalidade e pronto para surpreender. A cidade cresceu sem perder o charme de suas linhas futuristas e o calor de quem a constrói todos os dias — nos afetos, nas ideias e também nos encontros.

E se tem uma forma gostosa de comemorar esse aniversário, é reunindo os amigos para um brinde. Seja com drinques autorais, boa música ou aquele ambiente que faz a gente querer ficar mais tempo, selecionamos cinco bares que são a cara do quadradinho — lugares que combinam história, originalidade e aquele clima perfeito para celebrar.

🍸Iracema Bar

No coração da 213 Norte, o Iracema Bar é um convite à celebração com charme e personalidade. A coquetelaria autoral é o grande destaque da casa, que também aposta em cervejas artesanais e petiscos bem executados. O ambiente tem uma pegada retrô moderna, com iluminação aconchegante e decoração que mistura referências afetivas e urbanas.

Ideal para quem quer brindar com calma e boas conversas, o Iracema atrai um público diverso e fiel. É daqueles lugares em que a noite passa devagar, regada a bons sons e drinques bem equilibrados. Uma ótima pedida para celebrar Brasília em clima intimista.

Iracema – Bar e cozinha. – Foto: Divulgação/Carolina Lando

📍 Endereço: CLN 213 Bloco B, Loja 2, Asa Norte

🕒 Funcionamento: Ter a qui, 19h–0h; sex e sáb, 19h–1h; dom e seg, fechado

📱 Instagram: @iracema_bar

🎶Galeria Olho de Águia

Mais do que um bar, a Galeria Olho de Águia é um espaço de resistência cultural. Fundada pelo fotógrafo Ivaldo Cavalcante, a galeria em Taguatinga é um verdadeiro reduto artístico, com exposições, shows e encontros que respiram liberdade e arte. O espaço une o charme de uma galeria de arte com o clima descontraído de um boteco cheio de história.

O bar da casa serve drinques e cervejas enquanto a programação embala o público com música autoral e poesia. É o tipo de lugar que representa bem o lado criativo e combativo do quadradinho — e onde brindar é também um ato de celebração à cultura local.

Galeria Olho de Águia. – Foto: Divulgação

📍 Endereço: CNF 1, Ed. Praiamar, Bloco D, Loja 12, Taguatinga Norte

🕒 Funcionamento: Qui a dom, 17h–23h

📱 Facebook: Galeria Olho de Águia

🍷IVV Swinebar

Com uma das sacadas mais charmosas da cidade, o IVV Swinebar combina vinhos bem escolhidos, coquetelaria de qualidade e uma vista que transforma qualquer fim de tarde em cena de filme. A carta aposta em rótulos nacionais e importados, harmonizados com uma cozinha criativa e descomplicada.

O ambiente é sofisticado sem perder o clima acolhedor, ideal para quem quer brindar à cidade com um toque de elegância. Perfeito para encontros a dois ou para um vinho entre amigos com o céu de Brasília como cenário.

IVV Swinebar. – Foto: Divulgação

📍 Endereço: CLN 314 Bloco B, Loja 21, Asa Norte

🕒 Funcionamento: Ter e qua, 18h–23h; qui a sáb, 18h–0h; dom e seg, fechado

📱 Instagram: @ivvswinebar

🍹FacBar

Na cena cada vez mais agitada de Planaltina, o FacBar se destaca por reunir clima descontraído, drinques autorais e uma programação cultural variada. Com estrutura charmosa e atendimento acolhedor, é um espaço que valoriza a boemia local e a liberdade criativa.

A carta de bebidas tem um toque experimental, ideal para quem gosta de provar novidades. Com shows, eventos e um público fiel, o FacBar se firma como um dos melhores lugares fora do Plano Piloto para comemorar o aniversário da cidade com autenticidade.

FacBar. – Foto: Divulgação

📍 Endereço: Quadra J, Conjunto 10, Lote 30, Setor Residencial Oeste, Planaltina

🕒 Funcionamento: Qua, 17h–23h; qui e sex, 18h–23h; sáb e dom, 16h–23h; seg e ter, fechado

📱 Instagram: @facbar_

✨Âm.bar

Com clima elegante e drinques que são verdadeiras obras de arte, o Âm.bar virou referência em coquetelaria no Setor Bancário Sul. O ambiente moderno, com iluminação baixa e decoração sofisticada, atrai quem quer brindar com estilo em pleno centro da cidade.

A carta de drinques mistura clássicos e autorais com apresentações impecáveis, e a trilha sonora é sempre certeira. O lugar ideal para comemorar os 65 anos de Brasília com sofisticação — e um copo na mão.

Âm.bar. – Foto: Divulgação

📍 Endereço: SBS QD1, Bloco C, lojas 18–19, Edifício Financial Center, Asa Sul

🕒 Funcionamento: Qua, 18h–0h; qui, 18h–1h; sex e sáb, 18h–2h; dom, 18h–0h; seg e ter, fechado

📱 Instagram: @ambar.bsb