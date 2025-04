A cidade planejada que encanta turistas

Com paisagens naturais encantadoras e obras incríveis feitas pelas mãos do homem, Brasília se consolida como uma das cidades mais bonitas do país, atraindo milhares de turistas de outros estados do Brasil e também do exterior, todos os anos. Rica em espaços verdes e projetos arquitetônicos marcantes, o Planalto Central reúne moradores apaixonados e visitantes que ficam encantados pela capital.

Em um passeio pela Esplanada dos Ministérios, na área central de Brasília, não é difícil encontrar turistas maravilhados com as belezas da cidade. Neusa Moreira e Adalberto da Silva, irmãos que vieram de Presidente Prudente, em São Paulo, para passar alguns dias no DF, aproveitaram a oportunidade para visitar a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

Adalberto já conhecia o local, mas trouxe a irmã para apreciar a obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer – o primeiro monumento a ser criado na capital do país, em 1959. Ao Jornal de Brasília, Neusa falou sobre sua experiência: “É uma coisa extraordinária, uma maravilha. Me impactou bastante os anjos pendurados lá em cima e o que me deu arrepio na alma foi o corpo de Jesus lá na frente. Fiquei emocionada”.

No Museu Nacional da República, idosos, adultos e crianças aproveitam o espaço grandioso da semi esfera para contemplar artes visuais que despertam a curiosidade e a criatividade. Maria Conceição, junto aos filhos Ravi e Luísa, de 5 e 10 anos respectivamente, vieram de Minas Gerais para visitar parentes em Brasília e utilizaram o tempo livre da viagem para conhecer a capital pela primeira vez.

“Tudo aqui é muito bonito. Não imaginava que era assim, porque antes eu só via por fotos. Pessoalmente é muito mais cativante e com certeza vale a pena vir até o centro”, contou Maria. Para a pequena Luísa, esse já é um dos seus locais preferidos: “Sempre quis visitar a cidade porque meus tios falavam muito sobre como aqui é bonito. Adorei, quero vir mais vezes”.

No mirante da Torre de TV, que fica à uma altura equivalente a um prédio de 25 andares, diversos grupos de turistas cultuavam as graças de Brasília pelo alto. Vindos do Nordeste do país, de diferentes regiões do estado da Bahia, cinco amigos subiram até o local, para visualizar o horizonte azul. A estrutura projetada pelo arquiteto Lúcio Costa é um dos cartões postais da capital e pode ser vista de longe.

“A vista daqui é belíssima. É a primeira vez que venho a Brasília e estou perplexa com a organização da cidade, com a arquitetura e todos os espaços verdes”, contou Luana Souza, advogada natural de Salvador. Para ela, o que lhe surpreende é a quantidade de atrativos diferenciados que a cidade oferece, como os espaços culturais, parques, monumentos históricos e a gastronomia.

Destino muito procurado

Em entrevista ao Jornal de Brasília, Renato Fussi, gerente comercial da operadora de turismo Bancorbrás – especializada em roteiros temáticos e com mais de 40 anos de experiência no segmento – explicou que, durante todo o ano, a empresa atende clientes de todas as regiões do país que querem visitar a capital. Segundo Fussi, a maioria deles são turistas de outros estados do Brasil.

“Brasília é muito famosa pela sua arquitetura modernista e claro, por contar a história do nosso país com obras ao ar livre. Com isso, sem dúvidas, os pontos mais procurados e visitados pelos turistas são o Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Catedral de Brasília, Torre Digital e Catetinho, por exemplo. Os hotéis da região central de Brasília são os mais procurados pelos turistas para hospedagem”, comentou o gerente.

Apenas em 2024, a operadora comercializou mais de 18 mil diárias para pessoas que vieram visitar Brasília, dado que reforça a potência do quadradinho em trazer turistas fascinados em desbravar um dos patrimônios mundiais reconhecidos pela UNESCO. Além dos pontos turísticos mais visitados, cartões postais como a Ponte JK, a Ermida Dom Bosco, o Museu Nacional e o Parque da Cidade.

De acordo com Renato Fussi, a empresa percebeu um aumento na procura por pacotes para viagens destinadas a Brasília. “Nos últimos anos temos focado em divulgar mais a cidade para os nossos clientes de outros estados, como parte da estratégia e nova estruturação de marketing”, complementou. Na visão do gerente, o turismo cívico é um dos pontos fortes, já que muitos têm curiosidade em conhecer o centro do poder.

Somente em 2024, Brasília recebeu cerca de 60 mil turistas estrangeiros, de acordo com dados da Embratur, agência de fomento ao turismo no Brasil. Esse número representa um aumento de 26% em relação ao mesmo período de 2023. Os Estados Unidos lideram o ranking dos países que mais enviaram visitantes para Brasília, seguidos por Portugal, Peru e Chile.

Vale a pena conhecer

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) reúne rotas que traduzem a identidade da cidade, divididas em temas e locais específicos para proporcionar uma experiência única para moradores e turistas. Entre elas estão a Rota do Cerrado, que conta com tesouros naturais, cachoeiras e parques de Brasília e do Entorno e a Rota Náutica, que explora o Lago Paranoá e outras atrações da orla.

Além dessas, a pasta também promove a Rota Arquitetônica, que passa pelos monumentos de Brasília; a Rota Cultural, que explora a criatividade e inspiração; a Rota Cívica, que aborda os palácios, praças e espaços que fazem da história da capital do país; a Rota da Paz, que promove passeios por templos, mosteiros e espaços de fé e misticismo, entre outras. Para mais informações, acesse: www.turismo.df.gov.br.