São Paulo vai doar 4 milhões de doses da Coronavac a outros estados

O governador João Doria anunciou, nesta segunda-feira (7), que São Paulo vai iniciar a vacinação contra a covid-19 no dia 25 de janeiro, aniversário do estado. Doria disse também que vai doar quatro milhões de doses do imunizante, também a partir do dia 25, aos estados que solicitarem.

“O objetivo é que os estados que solicitarem a vacina possam iniciar a imunização dos seus profissionais de saúde, público prioritário no programa de combate à covid-19, e possam fazê-lo o mais rápido possível, reconhecendo o sacrifício daqueles que arriscam suas vidas todos os dias para salvarem vidas”, disse Doria, em discurso nesta segunda (7).

Doria revelou que os prefeitos de Curitiba, Rafael Greca (DEM), e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), já fizeram contatos para adquirir o imunizante.

A vacina utilizada por São Paulo será a Coronavac, produzida pelo instituto chinês Sinovac Biotech, pela qual o estado fechou um acordo para imunizar a população paulista.

No dia 25 de janeiro, inicia-se a primeira fase do Plano Estadual de Imunização Contra a Covid-19. Nesta etapa, serão destinadas 10 milhões de doses a profissionais de saúde, pessoas acima de 60 anos, indígenas e quilombolas.

Doria divulgou que escolheu o público-alvo da Fase 1 por conta da incidência de óbitos nos grupos. “Um total de 77% das mortes pela covid foi concentrado em pessoas acima de 60 anos”, disse o governador, que ainda classificou os profissionais como “heróis”.

A vacinação será gratuita. A Secretaria de Saúde de São Paulo, em parceria com as prefeituras, vai quase dobrar o número de postos de vacinação do estado, que deve chegar a 10 mil unidades. “Para isso, serão implantadas estratégias especiais de vacinação, incluindo farmácias credenciadas, quartéis da Polícia Militar, escolas aos finais de semana, terminais de ônibus e um sistema especial em forma de drive-thru, sempre em operação com os municípios”, prometeu Doria.

O governador também afirmou que todo brasileiro que estiver em território paulista e tiver interesse em ser vacinado, será. Isto é, a vacina não deve ficar restrita a cidadãos que nasceram no Estado de São Paulo.

