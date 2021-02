MPT realiza mediação na negociação entre o Banco do Brasil e entidades sindicais de bancários

PUBLICIDADE

O Ministério Público do Trabalho intaurou um processo de mediação referente a negociação entre o Banco do Brasil e entidades sindicais. A medida resultará no desligamento de cinco mil empregados e fechamento de 300 agências da instituição. O decisão atende um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), que é filiada à CUT.

Após três rodadas de negociação, o banco solicitou que o MPT convidasse outras entidades de representação dos bancários, não filiadas à Contraf, a fim de se dar tratamento geral e uniforme à matéria. Um dos pontos centrais é a retirada da gratificação de caixas. Atendendo à solicitação do Banco do Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec) e os sindicatos (independentes) de bancários de Bauru, Rio Grande do Norte e Maranhão passaram a integrar a mediação. Todavia, as representações profissionais não acataram a proposta do banco, porque, a seu ver, deixavam intactos os termos da reestruturação e não asseguravam garantias nem proteção aos trabalhadores. O banco explicou a necessidade de modernização, para assegurar a competitividade no setor econômico.

Entidades sindicais estão em estado de greve, com movimento paredista nacional previsto para esta quarta-feira (10).

Não havendo acordo, a mediação foi encerrada, sem prejuízo de as partes reatarem tratativas diretas entre si ou de eventual reabertura de mediação se qualquer dos interessados voltar a provocar o NUPIA/MPT.

As informações são do Ministério Público do Trabalho