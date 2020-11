Esposa viu homem negro ser espancado até a morte no Carrefour

PUBLICIDADE

A esposa de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, viu o homem ser espancado até a morte por seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre-RS, na noite de quinta-feira (19). Milena Borges Alves, 43, disse ainda que foi empurrada pelos suspeitos quando tentou ajudar o marido.

“Eu estava pagando no caixa. Ele desceu na minha frente. Quando cheguei, ele já estava imobilizado”, conta Milena, à Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta (20). “Ele pediu ajuda. Quando fui, os seguranças me empurraram”, continua.

Vídeos que flagraram o espancamento circulam na internet desde a noite de quinta. A discussão teria começado no caixa do supermercado. Dois seguranças expulsaram o homem do local e, como mostram as imagens, o agredido.

Veja o vídeo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCRS) afirma que João Alberto teria agredido um dos seguranças antes de ser morto. “A causa da morte é que ele possa ter tido um ataque cardíaco em função das agressões e de estar sendo pressionado”, afirma a delegada Roberta Bertoldo. O caso será investigado.

Após os vídeos virem à tona, o Carrefour afirmou que rompeu o contrato com a empresa de segurança e que fechará a loja. Em nota, o mercado disse que “adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso.”