Coronel Pantoja, condenado pelo Massacre de Eldorado dos Carajás, morre em Belém

Mário Pantoja, ex comandante do 4° Batalhão da Polícia Militar, morreu na última quarta-feira, 11. Pantoja foi condenado a mais de 150 anos de prisão pelo Massacre Eldorado dos Carajás, onde foram assassinados 19 trabalhadores sem terra, em abril de 1996, no sudeste do Pará.

O coronel foi condenado pela execução dos trabalhadores rurais e cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.