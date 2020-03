Coronavírus: mortes podem chegar a mais de 5 mil na primeira semana de abril, diz Abin

PUBLICIDADE 

Um relatório produzido na última segunda-feira (23) pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) indica que o Brasil por ter, até dia 6 de abril, 207.435 casos de coronavírus e 5.571 mortes. A projeção, acessada pelo site The Intercept Brasil, leva em consideração a evolução dos casos em países como China, Irã e Itália.

O portal informou que as informações foram encaminhadas ao presidente Jair Bolsonaro, que afirmou, na noite de terça (24) ser contra as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos.

As projeções são feitas diariamente, utilizando dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Em um cenário menos pessimista, a agência projeta 71.735 casos e 2.062 mortes, considerando países que adotaram medidas mais restritivas, como Alemanha e França. Já no pior cenário, divulgado em relatório no último domingo (22), o relatório projeta mais de 8 mil mortes.