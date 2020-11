Bombeiros: telefone 193 de Alagoas está fora do ar

PUBLICIDADE

O telefone de emergência do Corpo de Bombeiros de Alagoas, 193, está temporariamente fora do ar nesta terça-feira (17). A informação inicial é de que o número esteja fora do ar em razão de um problema técnico.

No período em que a central telefônica não estiver ativa, os bombeiros informam que os chamados devem ser feitos pelo número (82) 3315-3236. Ainda não há previsão para reestabelecimento do funcionamento da linha.

