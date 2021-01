Ao vivo: Uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 é avaliado pela Anvisa

Começou na manhã deste domingo a reunião da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para decidir se permite ou não o uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Os imunizantes serão distribuídos no Brasil, respectivamente, pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz

A expectativa é de que a reunião dure, no máximo, até as 15h. A diretoria colegiada da agência é formada por cinco membros, sendo um deles o presidente do órgão, o médico e contra-almirante Antonio Barra Torres. A decisão ocorre por maioria simples de votos. Ou seja, para ter o uso emergencial aprovado, são necessários três dos votos dos diretores.

Como sempre ocorre em outras discussões públicas da agência, a reunião está sendo transmitida pelos canais digitas da Anvisa e pela Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que administra a TV Brasil.