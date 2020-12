Anvisa identifica possível caso de Candida auris no Brasil

PUBLICIDADE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou um possível caso de Candida auris no Brasil e emitiu um alerta de risco a unidades de saúde na segunda-feira (7). Se confirmado, será o primeiro caso positivo no país.

No documento, obtido pelo Jornal de Brasília, a agência afirma que médicos identificaram o fungo em um paciente adulto, internado em UTI em um hospital no estado da Bahia, na última sexta-feira (4). Uma amostra de ponta de cateter foi colhida e enviada ao Laboratório Central de Saúde da Bahia (Lacen-BA) e ao Laboratório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP).

Dado o possível caso, a Anvisa pede que seja reforçada a vigilância laboratorial da Candida auris nas unidades de saúde do país. Em caso de suspeita de um paciente infectado, a agência orienta que sejam adotadas as medidas contidas no comunicado de risco criado em março de 2017.

Leia o comunicado da Anvisa na íntegra:

O que é o Candida auris?

É um tipo de fungo resiste a medicamentos que pode ser fatal se contaminar a corrente sanguínea, sobretudo para pessoas com comorbidades. Foi identificado pela primeira vez em 2019, no canal auditivo de um paciente na Coreia do Sul.

Classificado por médicos e cientistas como um “superfungo”, o Candida auris começou a surgir anos depois em outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Índia, África do Sul, Colômbia e Venezuela.

O Candida auris pode ser confundido com outras espécies de leveduras, como a que causa a candidíase, por exemplo. Como é de difícil identificação, pode causar surtos. Além disso, o fungo é resistente a vários desinfetantes, inclusive os que são à base de quaternário de amônio, e pode permanecer em um ambiente por meses.