O biquíni ideal para quem não gosta de tomar sol

Praia nem sempre significa sol intenso e bronzeado. Muitas pessoas amam o ambiente litorâneo, mas preferem curtir sob o guarda-sol, em passeios no fim da tarde ou em ambientes mais protegidos. E se esse é o seu caso, saiba que é totalmente possível escolher o biquíni ideal para aproveitar o verão com estilo — mesmo longe da exposição direta aos raios solares.

Ao contrário do que muitos pensam, fugir do sol não significa abrir mão da moda praia. Na verdade, isso abre espaço para modelos mais confortáveis, com maior cobertura e detalhes que tornam o look ainda mais interessante e sofisticado.

Prefira tops estruturados e com mais cobertura

Para quem não está preocupada com marcas de sol, vale investir em tops com alças largas, decotes altos e recortes modernos. Esses modelos, além de superestilosos, oferecem mais suporte e conforto para passar longas horas sentada, caminhando na areia ou curtindo a paisagem sob uma sombra gostosa.

Nessa proposta, os biquínis ganham um toque fashion: você pode optar por versões com textura, amarrações diferentes, estampas marcantes e até detalhes como zíperes ou argolas metálicas. Como a funcionalidade está em primeiro plano, a liberdade para explorar o design aumenta.

Maiôs são ótimos aliados para sombra e conforto

Se o seu objetivo é conforto máximo e um visual mais sofisticado, o maiô é a escolha perfeita. Ele garante cobertura maior, valoriza a silhueta e pode ser usado como body fora da praia — ideal para um almoço à beira-mar ou um passeio mais urbano.

Modelos com decotes nas costas, estampas elegantes ou recortes estratégicos ajudam a equilibrar a proposta: você se mantém confortável, longe do sol, mas com um look moderno e cheio de estilo.

Tomara que caia: uma opção para o fim de tarde

Mesmo que você evite o sol, ainda pode apostar em um biquíni tomara que caia para compor looks de fim de tarde ou para curtir uma piscina em um ambiente coberto. Com os ombros livres, ele oferece leveza ao visual e é perfeito para quem quer algo prático e sem alças.

A dica aqui é escolher versões com boa estrutura, como bojo interno e silicone nas bordas, que garantem sustentação sem comprometer o conforto. Combine com uma saída fluida e acessórios discretos para um look pós-praia descomplicado.

Estilo à sombra com a cara do verão

Para quem ama o visual praiano, mas prefere sombra e água fresca, a moda praia oferece cada vez mais opções pensadas em bem-estar, proteção e elegância. Invista em tecidos com toque suave, secagem rápida e proteção UV — mesmo na sombra, esses detalhes fazem diferença.

Além disso, valorize o que te faz sentir bem: se o foco não é o bronzeado, aproveite para usar peças coloridas, com modelagens que talvez você evitasse por conta da marca do sol. A liberdade para se vestir com autenticidade e conforto é uma das maiores tendências da temporada.