Calculadora de Rescisão Contratual: saiba quanto você vai receber em segundos

A Calculadora de Rescisão Contratual é uma ferramenta online que reúne os principais parâmetros necessários para calcular as verbas rescisórias devidas ao trabalhador.

Para fazer os cálculos, a ferramenta leva em consideração dados como:

A data de admissão;

Data de demissão;

O valor do salário registrado na carteira;

A existência de férias vencidas;

O tipo de demissão (sem justa causa, com justa causa ou pedido de demissão);

O número de dependentes e o tipo de aviso prévio (indenizado, trabalhado ou dispensado).

Ao processar essas informações, a ferramenta apresenta um resultado detalhado que evidencia o total de verbas rescisórias, os descontos aplicados, o valor total do FGTS e o montante líquido a ser recebido.

A abordagem digital permite que o trabalhador evite cálculos manuais, que muitas vezes podem resultar em erros, e obtenha uma visão rápida e precisa de seus direitos.

Passo a passo: calculadora de rescisão contratual

Para utilizar a calculadora de rescisão contratual, siga o passo a passo abaixo:

Inserir os dados: informe o valor do salário na carteira, a data de admissão, a data de demissão, se há férias vencidas, o tipo de demissão, o número de dependentes e o tipo de aviso prévio. Calcular e visualizar o resultado: após a inserção dos dados, clique em “calcular”. O resultado aparecerá em um quadro abaixo do formulário com as seguintes informações: total de verbas rescisórias, de descontos, total do FGTS e o total geral, somando todos esses valores.

Veja um exemplo de resultado do cálculo realizado com a ferramenta:

Para a simulação, utilizamos como base a situação de um trabalhador que recebia um salário de 2000,00 reais, teve seu aviso prévio indenizado e foi demitido sem justa causa.

Esse trabalhador possui ainda 2 dependentes e férias vencidas, tendo começado a trabalhar em 05/02/2015 na empresa, e foi demitido em 01/02/2025.

Quadro de Resultados – Calculadora de Rescisão Contratual

Verbas Rescisórias R$ 9,366.67 Descontos R$ 21.00 Total FGTS R$ 26,674.67 Total R$ 36,020.33

Passo a passo: calculadora de aviso prévio

A calculadora de aviso prévio também está disponível para auxiliar na determinação do valor do aviso prévio.

O procedimento é similar, porém requer menos informações. Siga os passos abaixo:

Inserir os dados: forneça o valor do salário, a data de admissão, a data de demissão, o tipo de aviso prévio e o tipo de demissão. Calcular e conferir o resultado: clique em “calcular” e verifique o resultado que será exibido em um quadro com os seguintes dados: dias equivalentes a cada período, montante devido do aviso prévio, montante devido do aviso prévio proporcional, e total de ambos.

Veja o exemplo do resultado de um cálculo realizado com base na situação de um funcionário com salário de 2450,00 reais, que cumpriu o aviso prévio trabalhando e foi demitido sem justa causa.

Nesse caso, o trabalhador iniciou sua jornada na empresa em 05/02/2018 e foi demitido em 01/03/2025.

Quadro de Resultados – Calculadora de Aviso Prévio

Descrição Dias Aviso prévio 30 00,00 Aviso prévio proporcional 21 R$ 1.715,00 Total recebido R$ 1.715,00

Comparativo de funcionalidades

Confira na tabela abaixo as principais características e diferenças entre a calculadora de rescisão contratual e a calculadora de aviso prévio:

Tabela comparativa de calculadoras Genyo

Aspecto Calculadora de Rescisão Contratual Calculadora de Aviso Prévio Dados Necessários Salário, datas, férias vencidas, tipo de demissão, dependentes, tipo de aviso prévio Salário, datas, tipo de aviso prévio, tipo de demissão Tipo de Resultado Verbas rescisórias, descontos, Total FGTS, Total a receber Montante Devido, Aviso Prévio Proporcional, Total Recebido, Dias equivalentes Complexidade do Cálculo Mais abrangente e detalhado Mais simples e específico

Integração com outras ferramentas do Genyo

Além dessas calculadoras, o portal do Genyo oferece uma variedade de calculadoras trabalhistas e financeiras que auxiliam tanto trabalhadores quanto empresas no gerenciamento de seus direitos e obrigações.

Por exemplo:

Calculadora de adicional noturno;

Calculadora de imposto de renda retido na fonte;

Calculadora e PIS e PASEP;

Calculadora de seguro desemprego.

Outra ferramenta importante para empresas é o ponto online, que permite o controle da jornada de trabalho e a integração dos dados para facilitar o cálculo de horas extras e outras remunerações variáveis.

Essas soluções interligadas promovem uma gestão mais eficiente e transparente, proporcionando aos usuários uma visão completa dos seus direitos trabalhistas.

A centralização de recursos no portal facilita o acesso a informações atualizadas e a ferramentas que simplificam processos complexos, ajudando a otimizar o planejamento financeiro e a organização dos acertos trabalhistas.

É uma integração que evidencia o compromisso do Genyo com a inovação e a oferta de soluções práticas e confiáveis para o mercado.

Vale lembrar que usar a Calculadora de Rescisão Contratual traz benefícios diretos para o trabalhador.

Ao facilitar o entendimento de seus direitos, o sistema permite que o empregado planeje melhor sua situação financeira em caso de desligamento.

Da mesma forma, as empresas também se beneficiam ao fornecer transparência e precisão nos cálculos de acertos trabalhistas, reduzindo o risco de disputas judiciais.

Gerencie melhor seus direitos e obrigações com o Genyo

A modernização dos processos administrativos, especialmente na área trabalhista, tem sido impulsionada pela digitalização de cálculos e a automação de processos.

A calculadora de rescisão contratual e a calculadora de aviso prévio exemplificam essa transformação, oferecendo aos usuários a capacidade de calcular de forma rápida e precisa os valores devidos em caso de desligamento.

Visite o portal do Genyo, utilize a Calculadora de Rescisão Contratual e explore as demais soluções disponíveis para transformar a forma como você gerencia seus direitos e obrigações.

Em um mundo cada vez mais conectado, a inovação é o caminho para garantir agilidade, segurança e eficiência em todas as áreas da vida profissional e pessoal.