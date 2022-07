Wine Sound – Vinho e Música

Com novidades, segunda edição do evento de vinhos e música mais charmoso da cidade terá início na próxima quinta

A segunda edição do evento de vinhos e música mais charmoso da cidade terá início na próxima quinta-feira, 21 de julho. A novidade principal será o menu idealizado pela Chef Leninha Camargo. O local também é novo, à beira do Lago Paranoá, no clube da Assefe.

A estrutura possui capacidade para 400 pessoas, com lounges, mesas estilo bistrô e espaços espalhados na beira do lago. A decoração está incrível, super instagramável, com balanços, fogueiras e um guarda-chuva gigantesco. Destaque para a pista de dança e para o palco, que vai receber uma banda diferente toda semana. O evento, com o estilo da nossa cidade, une vinhos para todos os gostos e bolsos, boa música e gastronomia, tudo isso ao ar livre e com muito espaço.

No menu, além das opções para petiscar, há os pratos criados pela chef Leninha Camargo exclusivamente para o evento, com tudo feito na brasa. Para harmonizar, mais de 50 opções de vinhos de diferentes países, com preços a partir de R$ 60 (a garrafa), além de drinks e cervejas. Haverá ainda uma parte dedicada aos vinhos e espumantes nacionais, que antecipam alguns dos rótulos que estarão na feira da Vinum Brasilis, marcada para outubro.

Funcionando de quinta a domingo, das 19h a 01h, a casa terá um dia de jazz, um de rock e um de MPB. Para explorar tudo que o universo Wine Sounds oferece, basta baixar o aplicativo winesounds.app no celular e fazer o seu cadastro. As reservas feitas por lá serão sempre mais baratas do que comprar na hora. Ainda no app, os clientes terão acesso à diversas vantagens, conteúdos especializados, ofertas de produtos e serviços, cashback e outras recompensas, como sorteios mensais e ingresso para eventos exclusivos.

Contê celebra os 233 anos da Queda da Bastilha com jantar harmonizado com vinhos franceses

Um dos principais marcos da Revolução Francesa, a Queda da Bastilha foi lembrada e homenageada pelo restaurante brasiliense Contê nesta quinta-feira (14). O menu especial elaborado para a ocasião foi harmonizado com vinhos franceses. O sommelier Cesar Lima conduziu brilhantemente a harmonização explicando as características de cada vinho, bem como sua história.

De acordo com o restaurante Contê, desde a pandemia, decidiu-se agregar outros valores ao estabelecimento para além da gastronomia, com foco em aproximar os clientes à cultura de outros países. O sócio Odasir Piacini ressaltou que a partir da culinária podemos contar histórias, fazer homenagens e levar conhecimento, de grande valia para o público em geral.

Para quem gosta do combo vinho, gastronomia e cultura é bom acompanhar o Instagram do Contê para os próximos eventos. O restaurante está localizado na 403, Sul, bloco D, loja 10.

Wine Festival – Cafe de La Musique Brasília

O vinho está no epicentro de todos os eventos em Brasília, e o Cafe de La Musique não poderia ficar de fora. Desde o início da temporada de inverno, o local lançou o Wine Festival, para harmonizar com as noites frias de sexta-feira da capital. O projeto é organizado em parceria com a importadora Del Maipo e será realizado durante todas as sextas de julho.

O grande diferencial do festival é a opção oferecida para quem quer aprender mais sobre vinhos, com uma sommelière que explica para o público os rótulos servidos, comentando as regiões vitivinícolas, a história da vinícola, os tipos de uvas e as possíveis harmonizações. Os ingressos antecipados custam R$ 109 (por pessoa), podendo ser adquiridos pelo número (61) 9 9983-6016. Já no dia do evento, a entrada custará R$ 119.

