Wine Brasília Run: correr, beber e se divertir!

Você já pensou em participar de uma corrida de 6 quilômetros, onde em cada km percorrido há uma parada para beber uma taça de vinho? Essa modalidade já é conhecida em países como França, Chile, Itália, Argentina e Espanha, e é exatamente o que propõe o Wine Brasília Run! Brasília foi a cidade escolhida para sediar o evento em 2022, marcado para o dia 10 de setembro, a partir das 17h. A saída será na Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental.

A dinâmica da corrida é bem simples: durante o percurso, os corredores deverão beber 75 ml de vinho a cada parada — são seis pontos. Após a corrida haverá degustações, entrega de brindes, food truck e show ao vivo. As inscrições deverão ser feitas pelo site do Wine Brasília Run a partir do dia 10 de agosto. O valor é de R$ 130. A organização do evento irá entregar um kit com sacola contendo uma garrafa de espumante, número da inscrição e medalha de participação.

Sommelière brasileira Marina Giuberti é a primeira e única mestre cavista estrangeira na França

O mundo do vinho sempre foi predominantemente masculino. Entretanto, esse cenário vem mudando ao longo dos anos e se tornando mais igualitário, com a figura feminina conquistando seu espaço. Atualmente, muitas mulheres têm contribuído para a melhoria e difusão de assuntos relacionados a vinhos.

Na França, uma brasileira, natural do Espírito Santo, se destaca por ser a única mestre cavista estrangeira, título conquistado com muito trabalho, estudo e dedicação. Marina Giuberti fundou em 2013 a cave, loja de vinhos e wine bar Divvino Paris, que se tornou referência em vinhos raros, artesanais e orgânicos na capital francesa.

Com uma seleção de mais de 1.200 rótulos de vinhos franceses, italianos, portugueses e alemães, a Divvino Paris entrou para a lista das 100 melhores caves da França, entre mais de 6 mil endereços, na eleição mais recente da renomada revista francesa “Le Point”.

Além de mestre cavista, Marina é a primeira brasileira a ter o título de Brevet Professionnel de l’Etat de Sommelerie (BEP). O título, concedido pelo governo da França e um dos mais concorridos do país, exige imersão de uma semana em todas as regiões vinícolas francesas, com avaliações locais, além de aprovação em treze etapas, entre provas escritas, degustações e serviços às cegas. Em maio de 2022, ela foi eleita presidente regional da Confederação de Cavistas Independentes da Île de France.

A Divvino Paris tem atualmente duas lojas físicas: a Divvino Charonne, primeiro endereço da marca, situado no coração do 11° arrondissement de Paris, quartier jovem e gastronômico de Paris; e a Divvino Marais, localizada na capital, em bairro charmoso e histórico onde a cave subterrânea do século XVI e as fachadas são tombadas pela prefeitura da cidade.

A loja Divvino Marais também tem um wine bar localizado em sua cave subterrânea. Lá, é Marina quem comanda as degustações de vinhos.

Quem estiver planejando visitar a capital francesa não pode deixar de conhecer uma das duas lojas que ficam nos seguintes endereços:

Divvino Marais, 16 Rue Elzévir, 75003 Paris, Tel: 0983742504

Divvino Charonne, 163 Blvd Voltaire, 75011 Paris, Tel: 0983052746

Também é possível obter informações através do instagram @divvinoparis.

Em meados de agosto Marina estará em Brasília e irá realizar degustação de vinhos franceses. O local ainda está a ser definido, e assim que houver mais detalhes, informarei nesta coluna. Esta oportunidade é imperdível, afinalm não é todos os dias que recebemos em nossa cidade uma profissional do vinho tão gabaritada.

Castro’s park hotel promove 5ª edição do Wine Weekend

O Castro’s Park Hotel, em Goiânia-GO, possui a tradição de sediar o evento de vinhos mais famoso da capital goiana. O local, super visitado por brasilienses, vai receber neste fim de semana a Wine Weekend. O evento contará com palestras, alta gastronomia e degustação de mais de 150 rótulos. O tema será “Volta ao Mundo”.

A abertura do fim de semana contará com a palestra da sommelière Letticiae Bittencourt, formada pela Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-PS), sobre técnicas de degustação. “Como reconhecer aromas e degustar os diferentes estilos de vinhos?” é o tema do bate-papo.

Haverá também um jantar com feijoada harmonizada, música ao vivo com a banda Instrumental Songs e muito mais.

O hotel oferece pacotes de hospedagens a partir de 3x de R$ 707,70, incluso 2 diárias e a programação do evento. Para quem deseja curtir o Wine Festival no dia 30/07, sem se hospedar no hotel, os ingressos individuais já estão à venda no Castro’s, no valor de R$ 275 por pessoa. Para informações e reservas: (62) 3096-2000, (62) 99113-5911 WhatsApp ou e-mail [email protected].

