Vinícola Cristofoli oferece experiência durante a Vindima 2023

É tempo de mais uma Vindima. Os vinhedos estão carregados de uvas, que aguardam a maturação ideal para serem colhidas. Na Vinícola Cristofoli, em Bento Gonçalves-RS, a rotina do campo interage com a de visitantes que, atraídos pelo Entardecer da Vindima e pelo Edredom nos Parreirais – sempre de janeiro a março -, sobem a Serra Gaúcha em busca de sossego, natureza, mas também de muita alegria, mesa farta, bons vinhos e espumantes. Clássicos entre as atrações do período na região, já começam a movimentar a agenda da vinícola.

O Entardecer de Vindima começa às 17h30 com drink de boas-vindas no jardim da vinícola e segue com visita aos tanques de aço inox e barricas de carvalho, passeio de trator, pisa das uvas, pôr do sol, brunch noturno no vinhedo de Sangiovese e Chardonnay, música ao vivo e, claro, vinhos e espumantes Cristofoli. Essa experiência ocorre entre 14 de janeiro a 25 de fevereiro.

Cada detalhe é preparado e conduzido pela família Cristofoli. A recepção é feita pela Bruna, enóloga que gerencia a vinícola. Seu irmão Lorenzo, também enólogo, responsável pela produção, explica como é o trabalho de vinificação dos vinhos e espumantes que carregam a marca Cristofoli. O trio se completa com a prima Letícia, enóloga, que toca a loja de vinhos e cuida do atendimento turístico. Mas quando chega a hora de embarcar no trator é a vez do Seu Loreno, pai da Bruna e do Lorenzo, guiar a curta, porém surpreendente viagem. O destino é próximo, passa por uma ‘estradinha’ que fica em meio a mata nativa. No final a recompensa, uma colina coberta de vinhedos com uma vista de tirar o fôlego, podendo apreciar o pôr do sol com uma taça de espumante na mão.

E é ali, entre os vinhedos da tinta Sangiovese e da branca Chardonnay, que a família construiu um deque panorâmico e montou a estrutura perfeita para resgatar a pisa das uvas à moda antiga. Além do aroma da estação, música italiana para embalar a pisa que tem um momento emblemático. É quando o turista deixa a marca dos seus pés, pintados de uva, num tecido que jamais será apagado, assim como a memória deste momento. Muitas pessoas emolduram a ‘obra’ como recordação da experiência.

Mas o Entardecer da Vindima continua com as taças sendo abastecidas de vinhos, espumantes, suco de uva e água. O sol vai se pondo e as luzinhas que enfeitam o ambiente vão iluminando a noite que se completa com um brunch noturno, com os pratos finalizados no local pela própria família. Sob as estrelas, um menu de pães, frios e queijos regionais, frutos secos, frutas frescas da estação, salada de folhas, ragu de ossobuco com polenta mole e mousse de iogurte natural com calda de suco de uva. É recomendável usar calçado sem salto, roupas confortáveis, chapéu, óculos de sol, protetor solar e repelente.

Edredom nos parreirais

Sozinhos no vinhedo, os visitantes podem curtir o Edredom nos Parreirais de forma privativa com toda exclusividade que a experiência proporciona. O charmoso pic-nic no meio do vinhedo tem uma seleção de comidas regionais que são preparadas pela família e por parceiros locais. Tudo é harmonizado com vinhos e espumantes da Cristofoli. Ao mesmo tempo em que a atração é descontraída, é também sedutora, envolvente, atendendo desde casais até famílias com crianças que, neste caso, têm o suco de uva. Nesta época do ano, as uvas completam o momento, podendo ser colhidas e saboreadas.

Vinicola Cristofoli

Endereço: ERS 431 km 06 – Rota Cantinas Históricas – Faria Lemos – Bento Gonçalves (RS)

Horário: Recepção às 17h30, término às 20h45

Reservas: www.vinhoscristofoli.com.br

Mais informações: (54) 98403-9247 ou [email protected]

Fotos: Divulgação

Vinícola Courmayer – enoturismo da cave ao jardim

Liberdade, Atrevimento e Audácia. Com estes atributos já é possível imaginar que a ousadia é a palavra-chave da Vinícola Courmayeur quando o assunto é enoturismo. Da cave ao jardim, da loja ao bistrô, a empresa oferece 10 experiências enoturísticas, desde visitas, degustações, piqueniques e almoço harmonizado, até combos. Tem opções para toda a família com atendimento a pequenos grupos. Com a facilidade de ter todos os acessos asfaltados, dista 8 quilômetros dos centros de Garibaldi e Bento Gonçalves, estando localizada na Garibaldina, na região do Vale dos Vinhedos.

As opções geram sensações e percepções dentro e fora da taça. O destaque é da Visitação Cela na Cave, com duração de 1 hora, um roteiro que tem paradas em cinco pontos estratégicos da vinícola e que leva o visitante até a antiga adega onde a vinícola guarda suas principais relíquias engarrafadas. É lá que acontece a degustação de um dos cinco rótulos de diferentes linhas descobertos durante o roteiro. Em se tratando de Degustações, a empresa oferece três possibilidades: Liberdade, Atrevimento e Audácia. O que muda entre elas é a categoria de produtos – vinhos ou espumantes – e o tipo de gastronomia que acompanha os rótulos. Estas degustações são realizadas na loja.

Mas para quem busca uma vivência mais profunda com a relação vinhos, espumantes e gastronomia a dica é o almoço harmonizado servido no charmoso Bistrô La Fermata, oferecido sempre aos finais de semana mediante agendamento. São quatro pratos harmonizados com quatro produtos Courmayeur. No embalo das atrações ao ar livre, a vinícola oferece duas opções de Piquenique, ambas desfrutadas no Jardim La Fermata. O que varia é o tamanho do cardápio.

Vinicola Coumayer

Avenida Garibaldina, 32, Garibaldi-RS

Telefone: (54) 3463-8517 e whatsapp (54) 99143-3599

Email: [email protected]

Foto: Divulgação

Provei e Aprovei

Essa semana é dedicada ao vinho brasileiro, especialmente aos espumantes.

Não poderia deixar de compartilhar a experiência que foi degustar o espumante Coumayeur Retrato, Nature, Blanc e Blanc, Single Vineyard. Espumante nature, elaborado 100% com a casta Chardonnay. Contém bolhas super finas e delicadas, aromas de maçã verde e um leve toque de abacaxi. Em boca é bastante elegante, com um final longo e persistente.

Apresenta as principais características de cada safra. 100% Chardonnay, proveniente de um único vinhedo localizado em Garibaldi, na Serra Gaúcha.

Onde encontrar em Brasília: Más Vino, na CLS 306, Asa Sul. Preço sob consulta.

