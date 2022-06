Vinho na Vila Casapark

Começa amanhã no Casapark o maior festival de vinhos nacionais, com duração de dois dias. Confira isso e muito mais na coluna de hoje!

Começa amanhã no Casapark o maior festival de vinhos nacionais. O evento terá duração de dois dias e contará com a participação de 20 vinícolas brasileiras, que irão expor mais de 200 rótulos. Além de degustações e venda, haverá harmonizações de pratos com chefes da região.

Como já havia mencionado anteriormente nesta coluna, este é um evento que já é realizado nas principais capitas do Brasil. Será a primeira vez que nossa cidade receberá este festival. Os ingressos já estão à venda: o primeiro lote custa R$ 120,00, e o segundo, R$ 150,00. Para quem quer conhecer mais sobre vinhos brasileiros esta será uma grande oportunidade!

Foto: Divulgação

A busca incansável por vinhos com bom custo-benefício

Nos últimos anos os preços dos vinhos no Brasil subiram de forma assustadora, mesmo com o aumento do seu consumo. Assim, o que resta é encontrar alternativas, como as promoções que são realizadas em grandes lojas.

Um bom lugar para encontrar vinhos com bom custo-benefício é a Super Adega, em Brasília. Todos os meses, o estabelecimento realiza promoções-relâmpago com descontos que podem chegar até 20% em cada garrafa!

Na última quarta-feira (22), ocorreu uma ação com muitos rótulos em promoção. Infelizmente, durou somente um dia. Vamos torcer para que ações como esta durem mais tempo. Fiquem de olho no site e no Instagram da Super Adega para não perder os descontos e encher sua adega com bons vinhos a ótimos preços!

Foto: Cynthia Malacarne Foto: Cynthia Malacarne Foto: Cynthia Malacarne



Foto: Cynthia Malacarne

Herdade de São Miguel – vinhos portugueses com identidade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é novidade para quem me conhece que tenho coração português. Portugal foi o país que me acolheu por três anos (vivi de 2015 até o fim de 2018) e onde realizei o mestrado em viticultura e enologia. Assim, tenho um carinho enorme pelos vinhos e castas portugueses.

Esta semana pude degustar os vinhos da Herdade de São Miguel, Casa Relvas, localizada no Alentejo. Em 2003, iniciaram o plantio do vinhedo e construíram a primeira adega. O primeiro vinho elaborado foi o Herdade de São Miguel Colheita Selecionada Tinto, até hoje considerado um vinho de referência da vinícola.

A Herdade de São Miguel elabora vinhos brancos e tintos e privilegia as castas autóctones de Portugal. O clima da região e os solos de argila e xistos fazem com que os vinhos tenham complexidade e frescor.

As castas portuguesas escolhidas para o plantio do vinhedo e em consequência elaboração dos vinhos são as típicas do Alentejo, como a Aragonês, Trincadeira, Alicante Bouschet, Antão Vaz e Arinto.

Tive a oportunidade de degustar alguns dos seus vinhos, num evento realizado pela importadora Cantu, com a presença do enólogo Alexandre Relvas. Segue a lista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Herdade São Miguel Colheita Selecionada Branco, das variedades de uvas Antão Vaz, Arinto e Viognier, um branco com estrutura, corpo, frescor e ótimo custo-benefício.

Herdade São Miguel Colheita Selecionada Tinto, Alicante Bouchet, Trincadeira, Aragonês e Cabernet Sauvignon.

Herdade São Miguel Escolha dos Enólogos, Alicante Bouchet, Touriga Franca e Touriga Nacional.

Herdade São Miguel Reserva, Alicante Bouchet, Aragonês e Cabernet Sauvignon

Herdade São Miguel Pé de Mãe, Trincadeira e Aragonês.

Os vinhos da Herdade São Miguel são comercializados no Brasil pela importadora Cantu. Em Brasília, podem ser encontrados na Super Adega.