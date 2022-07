Villa Gourmet BB Seguros – O charme de Campos do Jordão no Pontão do Lago Sul

Inspirada nesta cidade do interior de São Paulo, também conhecida como a “Suíça Brasileira”, o Villa Gourmet foi inaugurado no Pontão do Lago Sul

Que tal degustar um bom vinho num lugar inspirado nas cidades montanhosas da Suíça? E se nesse local também tivesse comida deliciosa e música ao vivo? Parece perfeito! Agora já podemos desfrutar um pouquinho do charme de Campos do Jordão-SP sem sair de Brasília.

Inspirada nesta cidade do interior de São Paulo, também conhecida como a “Suíça Brasileira”, o Villa Gourmet foi inaugurado no Pontão do Lago Sul. No espaço há chalés, inspirados na arquitetura europeia, principalmente das cidades montanhosas da Suíça, e em cada um deles funciona um restaurante ou bar.

A Villa convidou restaurantes da capital para agregar valor gastronômico ao projeto. Estão no local Petrarca Cucina, Saveur, CHCG Chicago Casa de Carnes, Charcutaria Boechat, Au Fondue, Chez L’Ami, dentre outros estabelecimentos.

A curadoria dos vinhos foi feita pela importadora Del Maipo, que colocou na carta rótulos com ótimos preços. É possível degustar um vinho tinto da variedade Cabernet Sauvignon por R$ 58,00 a garrafa. Nada me deixa mais feliz do que ver tantas opções com bom custo/benefício! Desta forma, a casa oferece ao consumidor que não tem o hábito de pedir vinhos em restaurante, muitas vezes pelo seu alto custo, a oportunidade de provar, junto com a comida, um delicioso vinho.

A Villa Gourmet funcionará por um período de três meses, de terça-feira a domingo, das 12h às 23h. A partir das 17h, será cobrado couvert artístico no valor de R$ 30.

Concha y Toro lança Gran Reserva, nova linha de vinhos sustentáveis

Concha y Toro apresenta Gran Reserva, nova linha de vinhos elaborados dentro das mais rigorosas práticas sustentáveis, e que chega ao Brasil com três rótulos – Sauvignon Blanc, Carménère e Cabernet Sauvignon. Os vinhos estão à venda no Grupo Pão de Açúcar até setembro. Depois, serão comercializados em rede nacional de distribuição.

A linha, a primeira da Concha y Toro, é concebida para proteger a biodiversidade dos biomas chilenos em todos os âmbitos possíveis. Está associada a diferentes bacias hidrográficas no Chile. Isto porque os rios são os responsáveis por trazer características especiais em termos de solo e clima destes lugares, já que agem como corredores por onde entra a brisa marinha ou andina que resfria os vinhedos, gerando condições excepcionais para o cultivo da videira. Gran Reserva chega ao mercado brasileiro nos rótulos Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e Carménère, ao preço sugerido de R$ 109,90 (à venda exclusivamente no Pão de Açúcar até o final de setembro).