Vem aí o Wine Farm

O evento ideal para apreciadores de vinho, gastronomia e música

No dia 22 de julho, entre 17h e 23h, Brasília recebe o Wine Farm, na Small Farm Costelaria Gaúcha, ao lado da Ponte JK. Você pode estar se perguntando o que este evento tem de diferente dos outros com a mesma temática. Explico.

Para começar, o lugar é muito bonito, ao ar livre. Depois, a gastronomia da Costelaria Gaúcha irá fazer parte da experiência. Por fim, destaco a organização.

O visitante pode adquirir ingresso por R$ 25 se comprar até o próximo dia 11. Após esta data, o valor é de R$ 35. O bilhete dá direito a uma taça e uma dose de vinho.

Outra novidade é que os vinhos serão vendidos em taças, nas dosagens de 75 ml e 100 ml, além de garrafas. Os preços das doses serão divididos em quatro categorias: R$ 7, R$ 10 R$ 12 e R$ 15.

Foto: Divulgação

Para acompanhar, a casa oferece um variado cardápio de petiscos que harmonizam com os diferentes vinhos. Tem carpaccio, burrata, croquetes de costela, tábua de queijos variados, tábua de frios, pastéis de costela e mandioca frita, além da tradicional costela que desmancha na boca.

Garanta logo o seu ingresso no Sympla!

Serviço

Wine & Farm

Data e horário: 22/07/2023, das 17h às 23h

Local: Setor de Clubes Sul trecho 3 lote 6 B – Ao lado da ponte JK

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

O essencial numa carta de vinhos de um restaurante

Como identificar uma boa carta de vinhos em um restaurante? É preciso analisar, primeiramente, a variedade de vinhos e suas importadoras. Depois, deve-se verificar a faixa de preços, desde os mais baratos aos mais caros.

Já comentei muitas vezes sobre a minha frustação em Brasília com grande parte dos restaurantes, que fazem suas cartas apenas com uma importadora, ou com vinhos caros. Por que isso é ruim? Porque não permite ao cliente conhecer uma variedade maior e deixa o sommelier atrelado a apenas um fornecedor, impedindo-o fazer um bom trabalho.

Nesta semana fui conhecer a carta de vinhos do restaurante Nossa Cozinha Bistrô, localizado na 402 Norte. A curadoria foi feita pela enófila Adriana Nasser, que, além de conhecer bastante de vinho, é formada em gastronomia.

Foto: Divulgação

Adriana focou em diversidade e selecionou quase 40 vinhos de 10 países, criando uma carta bem variada e democrática, que contempla várias importadoras. Os vinhos foram escolhidos para harmonizar com os pratos do cardápio.

Foto: Divulgação

Nasser ressaltou que o bistrô é um restaurante com gastronomia despretensiosa, mas com muita qualidade e sabor. Por isso, ela priorizou vinhos com várias faixas de preços, permitindo que o cliente possa degustar um bom rótulo de maneira acessível na hora do almoço, ou escolher um vinho mais elaborado para o jantar ou uma ocasião especial.

Foto: Divulgação

Encontrei no restaurante Nossa Cozinha Bistrô o lugar ideal para um almoço durante a semana, em que o vinho e o almoço cabem no meu orçamento. Lugares assim estão cada vez mais raros em nossa cidade.