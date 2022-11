Vem aí a Wine Fair 2022, a feira de vinhos mais esperada de Brasília

Para esta edição, a nona do festival, vamos contar com mais de 250 rótulos de diversos países para degustação, além de buffet de frios à vontade

A Wine Fair 2022, realizado pela Videira Vinhos e a Rota do Vinho, promete ser mais um sucesso. A feira de vinhos que acontece desde 2012, já se tornou um encontro aguardado pelos profissionais e amantes de vinho da capital. O evento acontece no dia 17 de novembro, na Ascade (Setor de Clubes Sul).

Para esta edição, a nona do festival, vamos contar com mais de 250 rótulos de diversos países para degustação, entre espumantes, brancos, rosés, tintos, vinhos de sobremesa e sofisticados. Serão vinhos dos mais variados estilos, incluindo alguns ícones mundiais. Para acompanhar, teremos buffet de frios, tudo à vontade.

A feira se inicia às 15h com os profissionais do mundo do vinho, entre garçons, sommeliers, proprietários de restaurantes e gerentes de A&B, que terão a oportunidade de conhecer novos rótulos, aprimorar seus conhecimentos e se atualizar sobre as tendências. Das 19h às 22h30 o evento será aberto ao público em geral, que terá a oportunidade de degustar excelentes vinhos e adquirir garrafas com preços especiais.

Os ingressos já estão à venda, no valor de R$ 150,00, com quantidade limitada. Locais de vendas:

Rota do Vinho Adega & Wine Bar | 410 Sul

Forneria Parole | SHIN QL 16 – Lago Norte

Complexo gastronômico de Águas Claras – Av. Castanheiras, 1060

Sparkling Festival desembarca em Brasília

Depois de passar por Rio de Janeiro e São Paulo, o Sparkling Festival desembarca em Brasília. Serão dois dias de evento com degustação de espumantes e vinhos de verão e expositores de gastronomia e música, além de uma agenda de atrações culturais. O Museu de Arte de Brasília recebe o festival nos dias 3 e 4 de dezembro.

O frescor, os momentos descontraídos dos finais de tarde de verão e as ocasiões para celebrar a vida: essa é a atmosfera do Sparkling Festival. É um ótimo momento de aproximação do público com a marca e possibilidade de venda em maior volume, pois a prova do produto é fator decisivo na tomada de decisão de compra. Serão quase 30 vinícolas, além de expositores gastronômicos e da economia criativa.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, através do site Ingresse e dão direito a três horas de degustação dos rótulos das vinícolas expositoras, além de uma taça de cristal oficial do evento.

O lançamento do evento ocorreu em 2019 no Rio e em SP com sucesso absoluto de público. O carro chefe do evento são os espumantes e vinhos leves com muita música e arte, idealizado para um público mais jovem e descolado que aprecia o requinte e a sofisticação.

Provei e Aprovei

Trago uma superdica de vinho branco português! Portugal possui uma variedade incrível de castas brancas, e os vinhos da região do Dão merecem ser olhados com atenção, apesar dos vinhos tintos desta região serem mais conhecidos no Brasil.

Casa de Santar, Reserva, DOC Dão, elaborado com as variedades de uvas: Encruzado, Bical e Cerceal Branco. 50% do vinho fermentou e estagiou seis meses em barrica de carvalho francês. Com bastante frescor e ótima acidez, é um vinho bem gastronômico, que harmoniza muito bem com carne de porco, peixes e frutos do mar.

Onde comprar: Rota do Vinho Adega & Wine Bar – 410 Sul.

