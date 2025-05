Um brinde à inclusão: ABS-DF lança curso de vinhos para pessoas com deficiência visual

Mais de 6,5 milhões de brasileiros vivem com deficiência visual, segundo o IBGE. Apesar do número expressivo, ainda enfrentam barreiras físicas, sociais e simbólicas que dificultam o acesso a atividades culturais, como o universo dos vinhos. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Sommeliers do Distrito Federal (ABS-DF) lança uma iniciativa inédita: um curso gratuito e acessível de vinhos, exclusivo para pessoas com deficiência visual.

Com início em 8 de maio, o curso de Nível 1 terá cinco encontros semanais, estruturados para proporcionar uma experiência completa. Apostilas em Braille e áudio, fichas de degustação adaptadas, transporte gratuito e voluntários treinados são algumas das ações que garantem acessibilidade plena. Ao final, os participantes recebem certificado também em Braille.

“Esse evento é um ato de cidadania. Mostra que uma deficiência não é um obstáculo para o convívio, o prazer e a realização pessoal”, afirma Sérgio Pires, sommelier e presidente da ABS-DF, que ministrará as aulas. A formação inclui degustação orientada de 15 rótulos e conteúdos sobre produção, serviço, harmonização, compra e linguagem técnica dos vinhos.

A ação é fruto de parceria com a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais (ABDV), responsável pela indicação dos 15 alunos. Para Helena Pereira, presidente da entidade, o projeto vai além do sensorial. “Somos apaixonados por vinho e buscamos oportunidades no mercado. Esse curso é o primeiro passo”, afirma.

Sérgio lembra que a presença de pessoas com deficiência visual ainda é rara em restaurantes e estabelecimentos do setor, por falta de preparo desses espaços. “Não é desinteresse. É falta de estrutura para recebê-los com conforto e respeito”, diz. Embora o curso não seja uma formação profissional, ele pode abrir portas. “Com o crescimento das vendas online, há espaço para atuação no segmento, especialmente com capacitação na área comercial”, completa.

A ABS-DF já planeja expandir o projeto para pessoas com deficiência auditiva e física, além de replicar a iniciativa em outras regiões do país. O encerramento, em 5 de junho, terá uma formatura especial com show do grupo Nó Cego — formado por músicos com deficiência visual — celebrando talento, superação e, claro, bons vinhos.

A taça está erguida. O brinde é pela inclusão.