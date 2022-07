Terrazas de Los Andes Parcels: expressão dos melhores terroirs de Mendoza

A vinícola argentina Terrazas de Los Andes, localizada na região de Mendoza, lançou uma linha exclusiva composta por três vinhos tintos

modo de vinificação serem tão distintos e possuírem cada um sua caraterística, aromas e sabores?!

Na região de Mendoza há vários departamentos, em diferentes altitudes, onde estão plantados vinhedos. A vinícola Terrazas de Los Andes aproveitou essa diversidade, dentro desta região, para mostrar como a

mesma casta se comporta em diferentes localidades.

A linha é formada por três vinhos: “Los Cerezos”, plantados em 1929; “Los Castaños”, vinhedos de 1945; e “Licán”, cultivados desde 2008. A filosofia da vinícola é a elaboração de vinhos com a mínima intervenção e viticultura de precisão. São vinhos artesanais produzidos em lotes limitados. Uma iguaria para quem gosta da Malbec.

O vinho Parcel Los Cerezos, 2017, possui seus vinhedos localizados em Luján de Cuyo a 1.070 metros acima do nível do mar. Parcel Los Castaños, 2017, suas uvas são de Paraje Altamira, Valle de Uco, a 1.100 metros acima do mar. O último vinho Parcel Lican Malbec, 2017, seus vinhedos estão localizados em Tumuyán, Valle de Uco.

É nítida a diferença em termos de acidez, aromas e sabores nos três vinhos varietais da casta Malbec. O vinho Los Cerezos, possui uma fruta mais madura e acidez média/baixa. Já os vinhos Los Castaños e Lican têm uma fruta mais fresca, acidez alta, mais frescor. Sem dúvida nenhuma uma grande experiência!

Venicce Beach: degustar bons vinhos às margens do Lago Paranoá

Inaugurado desde maio, na Orla da Concha acústica, o espaço Venicce Beach traz como proposta um espaço com diversidade cultural, programação diurna e noturna, com música ao vivo, e espaço gastronômico. Um ponto alto do Venicce é a carta de vinhos às quartas-feiras. Das 18h às 22h, paga-se R$ 79,00 para degustar à vontade. Toda semana serão oferecidos sete rótulos diferentes. Recomendo chegar um pouco antes do pôr do sol para poder desfrutar desse cenário brindando com uma taça de vinho!

Casas & Vinhos: Más Vino

O vinho está realmente em alta em Brasília. Anotem essa dica: toda semana, o bar de vinhos e loja Más Vino, localizado na 306 Sul, tem uma programação unindo música e vinho. Nesta quinta-feira (7), as artistas Larissa, que canta e toca violão, e Ana Lélia, conduziram o show “Causos e Vinhos”. Além disso teve a participação especial do sommelier Tiago Pereira, do restaurante Tratoria do Rosário. Vale a pena ficar ligado na programação semanal do Más Vino!