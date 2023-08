Tenuta Camigliano: vinhos da Toscana

Camigliano é uma das primeiras vinícolas que começou a elaborar Brunello de Montalcino

Camigliano, no passado, foi certamente habitada pelos etruscos que seguiram o curso do rio Ombrone desde a área costeira de Maremma. Tornou-se então um lugarejo bastante importante no final do período medieval, um posto avançado de Montalcino, juntando-se à luta pela defesa da liberdade republicana em meados do século XVI.

A propriedade foi adquirida em 1957 pelo pai de Gualtiero e atualmente está na quarta geração, o que para Montalcino é algo extraordinário, uma vez que a Denominação de Origem Controlada desta região foi concedida recentemente em 1967. Desta forma, Camigliano é uma das primeiras vinícolas que começou a elaborar Brunello de Montalcino.

Foto: Cynthia Malacarne

A bela propriedade de Camigliano, no lado oeste de Montalcino, se estende por 500 hectares; Gualtiero e Laura Ghezzi e a sua filha Isabella, muito atentos ao território e à sua conservação, converteram todo o vinhedo para a agricultura biológica e também reutilizam todos os resíduos do processamento da vinha e da adega numa central de biomassa para obter energia verde. Mas o amor dos Ghezzis por Camigliano não se limita a isso: aliás, há cerca de dez anos, não hesitaram em demolir a antiga adega, construindo a nova totalmente subterrânea, devolvendo assim o seu aspecto original à antiga aldeia.

Paola Falabretti, diretora de Exportação da vinícola Carmigliano. Foto: Cynthia Malacarne



O nome Camigliano vem do selo estampado nos vinhos. Não se sabe precisamente, mas pensa-se que, na época romana, um grupo de trabalhadores escolheram o camelo como seu símbolo e fizeram a fundação de Camigliano de Montalcino.

Os vinhos Camigliano são exportados para o Brasil há mais de 20 anos, e a importadora Porto a Porto é a sua representante. A grande produção é de vinhos tintos, mas possui pouco vinho branco elaborado com a casta vermentino.

Tive a oportunidade de degustar alguns vinhos desta vinícola e o que mais me marcou foi a consistência, elegância e frescor marcante em todos os rótulos.

Foto: Cynthia Malacarne

Os vinhos que mais me marcou foram: Camigliano Rosso de Montalcino, Camigliano Brunello de Montalcino e Gualto Brunello de Montalcino Riserva. Estes e os demais podem ser adquiridos no site www.grandeadega.com.br.

Fotos: Cynthia Malacarne

Vinho BBB: bom, bom e barato

O que mais me pedem é indicação de vinhos com valores abaixo de R$ 50. Então, aqui vai a dica de milhões que irá te tirar do sofá e te levará correndo para o supermercado para adquirir suas garrafas.

Acabaram de chegar nas lojas da Super Adega dois rótulos italianos no valor promocional de R$ 29,90!

Foto: Cynthia Malacarne

Musiolo Bianco, elaborado com as uvas Trebbiano, Moscato e Malvasia, provenientes da região da Emilia-Romagna, Itália. É um vinho para todas as ocasiões, tanto para beber só à beira da piscina, ou praia, ou acompanhando uma refeição.

Musiolo Tinto, elaborado com as uvas Sangiovese e Montepulciano, provenientes de duas regiões, Emilia-Romagna e Abruzzo. Possui aroma de frutas negras como amora e cereja, taninos macios, acidez equilibrada e longo final de boca.