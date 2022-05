Taste Brasília Festival, Vinho Carmim e edição especial do Royal Salute

A coluna de hoje vem cheia de dicas para os amantes da enogastronomia. Saiba os detalhes do Taste Brasília Festival e muito mais. Confira!

Taste Brasília Festival com aulas de harmonização e degustações de vinhos

Brasília recebe o maior festival gastronômico do mundo, entre os dias 27 a 29 de maio e 03 a 05 de junho, no Pontão do Lago Sul. O evento reunirá 13 restaurantes, 01 bar e os principais chefs da capital federal.

O Taste Festival está presente em 13 países, em cidades como: Londres, Paris, Dubai, Milão, Atenas, São Paulo, dentre outras. Esta será a primeira edição em Brasília.

Destaque para a Chef Leninha Camargo que irá introduzir as aulas do “Papo de Cozinha”, como mestre de cerimônias, num espaço onde os visitantes irão aprender a preparar pratos sofisticados com chefes de cozinha badalados, as aulas são gratuitas, basta se inscrever no local.

Chef Leninha Camargo que irá introduzir as aulas do “Papo de Cozinha”

O Chef Rafael Massayuki, Chef da Embaixada da Suécia, irá fazer uma comida de guerra, alimentação de sobrevivência, com apenas fogo e barro, no dia 04/06.

Além dos chefs, o evento irá contar com a presença de vários profissionais do ramo gastronômico de Brasília, como o pesquisador e professor de gastronomia Guilherme Lobão, que no dia 04 de junho irá falar sobre “Os sabores de Brasília”, no “Papo de Cozinha”.

Além das aulas de gastronomia o evento conta com a Adega Taste que promete ser o local mais badalado do festival. O espaço será comandado pela empresa Grand Cru que realizará aulas com sommeliers durante todos os dias do festival. Cada aula terá, em média, trinta minutos de duração, com os seguintes temas: Malbec, Roteiros Imperdíveis e Como montar sua adega, cada experiência terminará com um brinde.

Para os que adoram uma boa gastronomia acompanhada de bons vinhos poderão apreciar mais de 50 pratos, entrada, principais e sobremesas, com preços que cabem no bolso e variam de R$ 20 a R$ 45 reais.

Os convites para este evento estão à venda no site www.eventim.com.br/tastebrasiliafestival.

Vinho Carmim, Reguengos Garrafeira dos Sócios 2017, chega ao Brasil

A renomada vinícola portuguesa CARMIM, localizada na região do Alentejo, irá lançar em junho, no Brasil, seu vinho ícone, Reguengos Garrafeira dos Sócios 2017. Esta safra é resultado de um ano excepcional em termos de qualidade. O enólogo Tiago Garcia virá ao Brasil, em junho, para acompanhar o lançamento deste vinho, com degustações para seletos grupos de convidados. Os vinhos da CARMIM são trazidos pelas importadoras Porto a Porto e Casa Flora.

O Reguengos Garrafeira dos Sócios distingue-se pela elegância e equilíbrio associados à robustez e longevidade, típicos de um grande vinho. A colheita 2017 é um blend de Alicante Bouschet (65%), Aragonez (20%) e Touriga Nacional (15%). Tinto de cor granada carregada, apresenta aromas complexos de frutas escuras com notas de especiarias. É encorpado, possui taninos macios e longo final.

Reguengos Garrafeira dos Sócios 2017

O primeiro Reguengos Garrafeira dos Sócios foi lançado em 1982, como uma edição exclusiva para sócios. Rapidamente alcançou reconhecimento e tornou-se desejado por muitos enófilos. Ao longo das duas últimas décadas, este vinho ajudou a definir um estilo que ficou associado aos grandes tintos do Alentejo.

Aqui em Brasília o rótulo já pode ser encontrado nos melhores restaurantes e lojas especializadas da cidade.

Royal Salute cria edição especial com ilustração da famosa artista Feifei Ruan para celebra o Ano Novo Lunar chinês.

O ano de 2022 é o Ano do Tigre Lunar que simboliza coragem, disrupção, quebra de paradigmas e muita ação.

A marca mestre de whisky escocês, Royal Salute, lançou edição especial para celebrar o Ano Novo Lunar com um extraordinário design em uma embalagem que traz belíssimas ilustrações, envelopando seu emblemático frasco vermelho rubi, com o Royal Salute Signature Blend.

A ilustradora Feifei Ruan, premiada artista, ao criar a ilustração para essa marca de whisky, recorreu a mistura imaginativa de elementos simbólicos e recursos artísticos que viajam da Destilaria Strathisla em Speyside, Escócia, até a icônica Torre de Londres para criar o novo visual festivo.

Está no DNA de Royal Salute surpreender os amantes deste raro blend com ofertas luxuosas de presentes que encantam. A primeira delas remonta à coroação da rainha Elizabeth II em 1953. O lendário Scotch segue oferecendo opções requintadas para compradores exigentes que buscam o melhor presente para encantar amigos e entes queridos.

Este novo presente projetado por Royal Salute para celebrar o Ano Novo Lunar dá início a uma nova linha para futuras edições do Calendário Lunar Chinês, que convidará artistas a reinterpretar o poderoso simbolismo da celebração com diferentes propostas de presente. A idéia é criar uma série colecionável para marcar o momento com talento artístico e criatividade.

A edição Royal Salute 21 Y.O. para o Ano Novo Lunar de 21 anos da Royal Salute já está disponível no mercado brasileiro ao preço sugerido de R$ 1259,90.

