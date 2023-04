Provei e Aprovei #7 – Flor de Maracujá

O vinho desta semana é uma homenagem à cantora Gal Costa

O vinho desta semana não poderia deixar de ser um dos elaborados pelo enólogo Carlos Sanabria. Durante o bate-papo que tive com ele para escrever a coluna em homenagem ao aniversário de Brasília, tive a oportunidade de provar um vinho Pinot Noir que roubou meu coração e paladar assim que o degustei.

Estrelando o Provei e Aprovei desta semana, temos o vinho Flor de Maracujá, feito em homenagem à cantora Gal Costa, elaborado com a variedade de uva Pinot Noir, maturado durante 12 meses em barrica nova de carvalho americano. Uma informação relevante sobre seu processo de vinificação é que foi utilizada a técnica de maceração em barrica aberta, ou seja, o mosto ficou em contato com as castas dentro de uma barrica de carvalho aberta e desta forma ocorreu a fermentação alcóolica. Após esse processo, retira-se as cascas e fecha-se a barrica para ali permanecer durante 12 meses.

O rótulo do vinho foi desenhado pela artista plástica Stephanie de Paula e possui um QR Code com a ficha técnica do vinho e uma playlist com músicas da Gal Costa para que a pessoa que estiver desfrutando deste vinho possa fazê-lo escutando as excelentes obras da saudosa cantora brasileira.

Para elaborar este vinho, Sanabria compra as uvas de um produtor em Caxias do Sul-RS e vinifica em uma adega alugada, na vinícola Arbugeri. Depois de seu período de maturação, este vinho é engarrafado e trazido para Brasília. Entretanto, este Pinot Noir está bastante disputado por vários restaurantes renomados pelo Brasil. Atualmente, está na carta dos restaurantes do Hotel Rosewood, na Enoteca Nacional em São Paulo e no restaurante Sult, no Rio de Janeiro. A produção é super limitada, apenas 400 garrafas, mas os brasilienses são privilegiados podendo adquiri-lo na loja do Sanabria na 407 Norte.