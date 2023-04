Provei e Aprovei #5 – Boya Rosé

O Boya Rosé é um vinho com estrutura, corpo e complexidade aromática. Foi pensado para acompanhar uma refeição, diferentemente dos rosés de piscina

Parece que o período de chuva terminou. Com isso, os vinhos rosés são os grandes coringas do outono. Nesta semana, tive o privilégio de degustar o vinho Boya Rosé, Pinot Noir e Garnacha, 2022, Leyda Valle, Chile. Fiz a degustação na importadora Mistral (206 Sul), com a presença do enólogo Ignácio Casali, da vinícola Garcés Silva Family Vineyards, que elabora estes vinhos.

O Boya Rosé é um vinho com estrutura, corpo e complexidade aromática. Foi pensado para acompanhar uma refeição, diferentemente dos rosés de piscina, que são mais leves, têm pouca persistência e não exigem comida para degustá-lo.

O interessante deste rosé da Gacés Silva, que logo me chamou a atenção, foi a coloração, por se tratar de um rosado mais escuro. O enólogo me explicou que, na safra de 2022, foi utilizada uma outra parcela do vinhedo de Pinot Noir e que esta tinha mais cor. Como os vinhos desta vinícola são orgânicos — e realmente os vinhos são vinificados com a mínima intervenção, Ignácio achou melhor deixar essa cor do que adicionar carvão ou qualquer outro produto químico para alterá-la, o que iria trazer perda de qualidade no resultado final.

Gostaria de informar aos leitores que a grande maioria dos vinhos rosés muito claros, com cor pêssego ou salmão, principalmente quando elaborados com casta de coloração mais intensa, como Merlot, Cabernet Sauvignon e Malbec, geralmente recebeu carvão vegetal para alcançar uma coloração super clara. O uso desta substância altera o sabor e os aromas varietais da uva, causando perda da qualidade final do vinho.

Não deixe se enganar pelas aparências, nem sempre o que parece é. O vinho rosé mais escuro, muitas vezes possui qualidades melhores do que os super claros, que utilizam carvão vegetal.

Onde comprar o Boya Rosé? Na Mistral. Valor: R$ 170,00