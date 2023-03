Provei e Aprovei #3 – Pinot Noir

Apresento um vinho leve e fresco, de fácil degustação

O vinho do quadro Provei e Aprovei desta semana é bem especial. Muito se fala em vinhos naturais no Brasil, mas, na realidade, a produção nacional é bem pequena, e poucas pessoas se permitem prová-los.

Assim, convido aos enófilos mais abertos a experimentar o vinho Pinot Noir, Vivá Vinhos Naturais, um corte das safras 2020 e 2021. As uvas Pinot Noir são de dois locais distintos, Vacaria e Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul.

É um vinho de corpo leve e fresco, fácil de beber, ideal para os dias quentes, com boa acidez e aromas de frutas vermelhas. Harmoniza muito bem com um arroz de pato, salmão grelhado ou assado e queijos.

Quem tiver interesse de degustá-lo pode comprar através do site da Vivá Vinhos a partir de R$ 157,17.