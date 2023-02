Provei e Aprovei #2 – Veste Amarela

Já estão no ritmo de Carnaval? Vinho gelado só esperando o bloco sair?

No Provei e Aprovei desta semana, trago um vinho laranja, brasileiro. Daí, podem surgir as perguntas: ‘vinho laranja?’ ‘Como assim, o que tem a laranja a ver com o vinho?’ ‘Mas vinho não é feito de uva?’ Calma, que vou explicar!

O vinho laranja tem esse nome por conta da cor do vinho, mas não há relação com a fruta. Seu processo de vinificação é um pouco diferente do vinho branco, neste caso, ocorre maior contato com as cascas das uvas — a chamada maceração. Isso aporta ao vinho maior estrutura e o deixa mais encorpado e com a coloração alaranjada.

A sugestão dessa semana é o vinho Veste Amarela, da vinícola Guatambu, Campanha Gaúcha, elaborado com a variedade de uva Chardonnay. Este vinho ficou oito meses em maceração a frio, e o resultado é este vinho laranja, com médio corpo, e aromas cítricos, super delicado e muito equilibrado. Fiz harmonização com comida japonesa.

A Vinícola Guatambu está localizada na Campanha Gaúcha, no extremo Sul do Brasil. De cunho familiar, esta vinícola é reconhecida pela excelência de seus vinhos e espumantes, todos elaborados com a mínima intervenção.

Onde comprar

Pelo site https://www.guatambuvinhos.com.br/