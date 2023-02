Provei e Aprovei #1 – 7 Colores Reserva

O quadro Provei e Aprovei agora ganhará vida e será publicado em um texto à parte. Para estrear a novidade, um rótulo chileno

O quadro Provei e Aprovei, da nossa coluna, agora ganhará vida e será publicado em um texto à parte. Toda semana, irei trazer rótulos que eu provei e…aprovei! Vamos ao de hoje:

A sugestão para o fim de semana é um vinho elaborado com um corte inusitado, o 7 Colores Reserva, um cabernet sauvignon com País. Você deve estar se perguntando: “Que uva é essa? País?”.

Trata-se de uma casta encontrada no Chile, que chegou junto com as missões espanholas no século XVI. Foi durante muito tempo considerado o vinho dos campesinos. Atualmente, esta variedade está na moda e podemos encontrar vinhos varietais ou blend, elaborados com essa uva.

7 Colores Reserva Cabernet Sauvignon e País – esta linha de vinhos pertence à vinícola Morandé, Chile. O nome faz referência a um pássaro encontrado apenas em ares chilenos. O vinho é bem elegante e equilibrado: a casta País aporta leveza e frescor, enquanto a Cabernet Sauvignon traz corpo e taninos firmes — ele estagia por seis meses em barricas de carvalho francês.

Dica de harmonização

Vamos sair da dica segura, que seria a carne, e vamos tentar algo diferente. Que tal harmonizar esse vinho com um belo arroz de pato? Também iria muito bem com costelinha suína ao molho barbecue.

Preço: por volta de R$ 84

Onde comprar: Winebrands ou Super Adega