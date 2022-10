Produtor da premiada vinícola chilena De Martino chega a Brasília para lançamento de vinhos exclusivos, o Cellar Colletions

Marco Antonio De Martino, membro da quarta geração à gente da vinícola, está desde ontem (27) em Brasília para apresentar novos rótulos

Os vinhos da De Martino são trazidos com exclusividade para o Brasil pela Importadora WineBrands. No último dia 24 de outubro, foi lançada a linha icônica Cella Collections, com rótulos selecionados da adega familiar dos De Martino, de safras singulares, que estão prontos para serem apreciados na sua plenitude. Esses rótulos estarão disponíveis, em quantidade limitada, no e-commerce da importadora.

Para celebrar o lançamento, o gerente de Produção e Co-Proprietário da Vinícola, Marco Antonio De Martino, vem ao Brasil para uma série de eventos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, promovendo encontros com consumidores selecionados, parceiros do off trade, sommeliers, além de imprensa e influenciadores. Essa será uma oportunidade para o produtor se aproximar do mercado brasileiro e apresentar a qualidade e diferencial de seu portfólio, em parceria com uma importadora estabelecida no mercado como a WineBrands.

Desde 1934, as quatro gerações da família De Martino se especializaram em vinhos que se destacam por sua pureza e equilíbrio, construindo o que se tornou hoje uma das principais vinícolas do Chile. A marca foi pioneira na produção de vinhos orgânicos no país e se destaca por realizar um plantio sustentável, além de retomar técnicas tradicionais de vinificação, que permitem um produto final que reflete fielmente os diversos terroirs chilenos com os quais a família trabalha.

Mais sobre a De Martino

A história da família De Martino no Chile começa em 1934, quando o patriarca Pietro De Martino imigrou da Itália e se fixou no vale do Maipo com o sonho de produzir vinhos de qualidade a partir dos solos pedregosos e clima mediterrâneo da região. Ao longo das últimas décadas, De Martino se tornou uma das mais importantes vinícolas do Chile, sendo a primeira a colocar no mercado e exportar um varietal de Carménère, e trabalhando nada menos que 347 diferentes vinhedos, de Itata, no extremo sul do país, até Elqui, na entrada do Atacama, e dos sopés dos Andes até a costa do Pacífico.

Em 2011, uma decisão em conjunto do enólogo Marcelo Retamal, com a nova geração da família, composta por Marco Antonio De Martino e seu irmão Sebastián, aboliu o uso de barricas de carvalho novas, priorizando o uso de barricas usadas, foudres (tonéis grandes de madeira de 2.500 e 5.000 litros) e tanques de concreto, materiais que interferem menos na expressão da fruta. Uma decisão de risco, pois o mercado na época valorizava a forte presença do carvalho no vinho, e ao mesmo tempo de confiança e visão, uma vez que confiaram na expressão e identidade dos diferentes terroirs chilenos, que ditam a regra hoje.

Cellar Collections

Site: www.winebrands.com.br

Instagram: www.instagram.com/winebrandsbr

Foto: Cynthia Malacarne Foto: arquivo pessoal

Você já comprou um vinho pelo rótulo?

Quem nunca comprou um livro pela capa? Um chocolate pela embalagem? Um artigo de cozinha pelo design arrojado? Com o vinho não é diferente. Há quem acredite que os rótulos das garrafas são como capas de livro: capazes de chamar a atenção para o que tem dentro da garrafa e conquistar o consumidor.

Vinhos divertidos, com rótulos coloridos, descolados e modernos vêm ganhando cada vez mais espaço nas prateleiras. É cada vez mais comum esbarrar com um desses seja em mercados, lojas ou restaurantes.

A DUE Brasília trabalha com variadas vinícolas e possui vários desses vinhos que encantam com seus rótulos coloridos, ousados, pouco comuns e chamativos.

Um dos vinhos que encanta os consumidores é o espanhol La Vache Espagnole. Da região de Jumila, o tinto é feito com 100% Tempranillo, é um vinho macio e encorpado com taninos suaves, bem fácil de agradar. Tem também o branco, feito com a uva Macabeo. Daqueles vinhos para o dia-a-dia, bom para curtir uma piscina no fim de semana.

Outro vinho que vem conquistando seu espaço é o português Da Pipa. Tanto a versão em tinto, que traz um blend: 40% Baga, 40% Touriga-Nacional e 20% Aragonez, quanto branco, composto pelas uvas Maria-Gomes (80%) e Bica (20%). Também comum rótulo bem descontraído, esses vinhos da região de Cantanhede em Portugal, prometem conquistar seu lugar no mercado, já que são uma excelente companhia para as refeições do dia-a-dia e chegam com preços acessíveis.

Falando em vinhos portugueses, muitos deles já seguem essa pegada de rótulos chamativos. Dois fenômenos de vendas aqui no Brasil, são o Porta 6 e o Julia Florista, ambos também da DUE aqui em Brasília.

O Porta 6 traz em seu rótulo divertido uma imagem que retrata uma cena fiel de Lisboa, pintada pelo artista plástico Hauke Vagt. Com o Júlia Florista não é diferente, o vinho chamado de BBB, bom, bonito e barato, já caiu no gosto do brasiliense. O rótulo traz estampada uma fadista que cantava pelas ruas da velha Lisboa, em tascas e nas casas aristocráticas.

Para Rogério Santos, proprietário da DUE Brasília e há mais de 20 anos no mercado de bebidas, “a imagem ganha peso cada vez maior. O produto precisa chamar atenção do consumidor”. Rogério ressalta ainda que vivemos em tempos de mídias sociais a todo vapor e que o rótulo instagramável, capaz de gerar likes e comentários, está cada vez mais comum.

E você, qual desses rótulos vai abrir hoje para curtir com uma tábua de frios, queijos leves, antepastos e até mesmo assistindo um filme ou série em casa?

Fotos: Divulgação

Provei e Aprovei

Com a visita do produtor Marco Antonio De Martino da premiada vinícola chilena De Martino, não posso deixar de falar do vinho incrível que provei e aprovei.

Viejas Tinajas Cinsault, 2020, Valle de Itata, Chile, é um vinho elaborado em ânforas centenárias, tradição desde os primeiros vinhedos de Itata que foram plantados em 1551. O resultado é uma homenagem aos primeiros produtores de vinho do país neste terroir especial.

A variedade Cinsault está plantada em pé-franco, ou seja, sem porta-enxerto, em solos graníticos de Guarilihue. Depois, sua colheita é desengaçada e os bagos vão para as ânforas de terracota para uma maceração semi-carbônica. Após a ferementação alcóolica e malolática, o vinho não é filtrado. Todo o processo de elaboração deste vinho segue o conceito da mínima intervenção.

O resultado é um vinho fresco, gastronômico, que harmoniza muito bem com pratos que levam cogumelos e cozidos de carnes com batatas e mandioca., cortes suínos assados e com especiarias.

Onde comprar: no e-commerce da WineBrands www.winebrands.com.br

Valor: R$ 379,00