Paris sans Eiffel, uma trilogia para degustar

Mais de quinze países visitados pela autora, duzentos rótulos de vinhos de fato degustados e muita sensorialidade e reflexão num romance de narrativa veloz e envolvente, apaixonado e cheio de emoção

Depois de São Paulo e Europa (França, Espanha e Portugal), a escritora Mirannda Ely lança seu segundo livro da trilogia Paris sans Eiffel em lugares como Mendoza (Argentina), Rio de Janeiro/RJ, Canela/RS e Curitiba/PR no Wine Experience e Vinhos de Portugal; e em Bento Gonçalves/RS, na Wine South America. Agora, chegou a vez de Brasília, nesta quinta-feira (10), na Más Vino, e na sexta (11) e sábado (12), na Vinum Brasilis.

Em 2020, Mirannda iniciou o processo de criação do seu maior e mais complexo lançamento até o momento. A trilogia Paris sans Eiffel apresenta inspirações da autora, e elementos como sedução, romance, autoconhecimento e mundo dos vinhos são inseridos na narração dos livros.

O maior desafio de Paris sans Eiffel é a narrativa em primeira pessoa; essa característica do texto aproxima e envolve ainda mais o leitor à história. A autora deixa duas linhas distintas claras, sendo a primeira superficial, cheia de dor e julgamento em volta do relacionamento do casal; e a segunda e principal cria o arco da história, indo a fundo nas emoções e questionamentos de vida, mostrando o verdadeiro protagonista: o amor e a busca do verdadeiro eu.

“Enquanto o primeiro livro ‘Bramare, o desespero do desejo’, lançado em 2021, envolve sedução e desejo ardente, a segunda obra ‘Meandro, a desordem do amor’, lançado em 2022 e, ainda que escrita no mesmo período, tem uma carga mais lenta, reflexão, psicanálise e autoconhecimento”, diz Mirannda. O terceiro livro, já finalizado, aguarda seu momento de lançamento, em 2023.

Deguste um vinho com a autora e adquira seus livros autografados:

Datas: 11 e 12/11 Vinum Brasilis, feira de vinhos brasileiros na Ascade, das 18h as 22h

Mais informações no Instagram @paris_sans_eiffel

Fotos: Divulgação

Primeiro clube de vinhos do Brasil prepara queima inédita de rótulos especiais

Notícia boa para quem é apreciador de vinhos: a Sociedade da Mesa, primeiro clube de vinhos do Brasil, começou, no último dia 1º de novembro, a sua Black Friday, com descontos de até 80% em mais de 200 rótulos.

Para ajudar os clientes na hora da escolha, os itens em promoção estão alocados na categoria “Black Friday”, visível na aba superior do site. Lá, é possível encontrar garrafas com rotúlos especiais de diversas nacionalidades, incluindo vinhos exclusivos e exóticos, que ganham descontos de 15% a 80% sobre o preço original.

A ocasião é ótima para quem quer abastecer a adega antes das festas de fim de ano. Variedade é o que não falta entre as opções. O branco 888 Vermentino Puglia (R$ 17,40), por exemplo, é um italiano da região de Puglia, da safra de 2018, que, com seu aroma de pêssego e sua acidez refrescante, é um vinho leve, agradável e fácil de beber. Pode ser harmonizado com salada de folhas, queijos frescos ou pescada ao forno. O rótulo está com 80% de desconto.

Para selecionar seus vinhos com os descontos, basta ir ao site http://www.sociedadedamesa.com.br.

Divulgação

Na Varanda Wine Bar inaugura decoração natalina com cardápio especial

Com a proximidade do Natal e as confraternizações do final de ano, o wine bar Na Varanda, localizado na 408 Sul, redecorou o local com o tema natalino e colocou no cardápio petiscos inspirados nesta data. Destaque para o Bolinho delícia de Natal que por fora lembra o bolinho de chuva da vovó, e por dentro um mix de sabores feito com carne moída, uvas passas e azeitona, acompanha geléia de pimenta da casa.

A carta de vinhos deste wine bar é conhecida pela sua diversidade de vinhos e principalmente pelo custo-benefício. São dezenas de opções de vinhos, de diferentes países e regiões vitivinícolas, com ótimos preços, o que permite ao consumidor conhecer diferentes rótulos.

