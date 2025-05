O vinho dos Papas: tradição, espiritualidade e o Semèle da Úmbria

Na Itália, o vinho é mais do que uma bebida — é símbolo de comunhão, trabalho e fé. Essa conexão profunda entre espiritualidade e vinho ganhou um novo emblema nos últimos anos: o Semèle, um vinho doce da região da Úmbria, produzido com a uva Sagrantino pela vinícola Cesarini Sartori. Foi essa bebida que cruzou os céus em voos intercontinentais, sendo servida a dois Papas: Bento XVI e Francisco.

Mais do que uma escolha litúrgica ou protocolar, o Semèle representa a alma de uma terra que respira espiritualidade, onde o vinho sempre esteve presente nos ritos, nas mesas e até nas lendas imperiais.

Francisco: o Papa que defende o vinho e seus produtores

“O vinho é um dom de Deus, que traz alegria ao coração do homem”, afirmou o Papa Francisco em 2024, durante um encontro no Vaticano com produtores italianos, promovido pela VeronaFiere e Vinitaly. Com raízes em Portacomaro, no Piemonte — terra de vinhedos —, Francisco sempre demonstrou proximidade com o mundo rural.

Na ocasião, ele destacou a presença do vinho nas Escrituras, nas parábolas de Jesus e na liturgia cristã desde os tempos mais remotos. Reforçou também a importância da agricultura como gesto de cuidado com a criação: “A terra, a videira, os processos de cultivo e fermentação exigem constância, atenção e paciência”, disse, ecoando a Carta de São Tiago, que compara o agricultor paciente ao fiel perseverante.

Francisco defendeu o vinho como símbolo de partilha e equilíbrio, contrapondo a visão reducionista que o associa apenas aos riscos do álcool. “Não há festa sem vinho”, disse, relembrando o milagre de Caná e promovendo um consumo moderado, inspirado nas palavras de São Paulo.

Sagrantino: o vinho sagrado da Úmbria

Entre os grandes vinhos da Itália, o Sagrantino di Montefalco ocupa um lugar de destaque não apenas por sua potência e complexidade, mas por seu elo com a fé cristã e a história da região.

Originária da Úmbria, a uva Sagrantino é considerada autóctone, embora teorias apontem que possa ter vindo da Grécia com monges bizantinos, ou do Oriente com os frades franciscanos. Sabe-se que, desde a Idade Média, era cultivada em conventos, vinificada para celebrações religiosas. Seu próprio nome carrega esse vínculo: “Sagrantino” remete ao sagrado, ao vinho de sacristia, da missa, da comunhão.

A primeira menção documental à uva data de 1549, quando o vinho já figurava em banquetes aristocráticos em Montefalco — cidade que se tornaria sinônimo da bebida. Inicialmente produzido apenas na versão passita, com uvas desidratadas, ganhou também uma versão seca no século XX, conquistando a certificação DOC em 1979 e, mais tarde, a DOCG em 1992.

Semèle: o Sagrantino que emocionou Bento XVI e encantou Francisco

Produzido nas colinas de Bastardo (Perugia, Úmbria), o Semèle representa a releitura contemporânea do Sagrantino passito. Feito com uvas colhidas manualmente e desidratadas lentamente, é um vinho intenso, concentrado, com notas de frutas secas, figos, ervas e mel — ideal para meditação e contemplação.

Em 2011, durante uma viagem apostólica ao Benin, foi esse vinho que foi servido ao Papa Bento XVI na classe Magnifica da Alitalia. Segundo relatos, ele se emocionou ao prová-lo, recordando sua primeira missa celebrada em Assis. Em sinal de gratidão, enviou à vinícola um rosário e uma medalha de ouro.

Desde então, o Semèle passou a fazer parte dos voos papais, sendo também servido ao Papa Francisco em diferentes ocasiões. Tornou-se um símbolo de continuidade, fé e valorização das raízes italianas.

O vinho como elo entre fé, cultura e território

Ao reconhecer o vinho como expressão da alegria e dom de Deus, o Papa Francisco também exalta os viticultores como guardiões de um delicado equilíbrio entre o homem e a natureza. O Sagrantino — e, em especial, o Semèle — carrega esse legado em cada garrafa: é vinho de celebração, de memória e de resistência cultural.

Em tempos de transformações no consumo, os vinhos que preservam histórias, tradições e um forte vínculo com seu território — como acontece na Úmbria — ganham ainda mais valor. Onde fé e cultivo caminham juntos, o vinho se torna mais do que bebida: torna-se herança viva.