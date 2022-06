Love and Wine is in the air! Como escolher o vinho perfeito para o dia dos namorados!

O vinho é uma bebida romântica, quando pensamos num jantar romântico o vinho vem sempre a cabeça como a primeira opção

Escolher o vinho ideal para uma grande ocasião é um desafio para muitos. A pergunta que sempre me fazem é “como escolher um vinho de bom custo e benefício?” Vou desenhar três cenários diferentes e você decide em qual deles se enquadra e tenho certeza que irá impressionar no dia dos namorados.

1 – Iniciante no mundo do vinho

Para os inciantes recomendo começar com vinhos que tragam aromas e sabores mais sutis, que não exija muita harmonização e que sejam fáceis de beber. É preciso iniciar pelo começo. Para adquirir conhecimento e treinar seu paladar e cérebro recomendo começar pelos vinhos monovarietais, ou seja, aqueles elaborados com apenas uma variedade de uva. Vamos para as recomendações:

Pinot Noir – vinho tinto, com seus aromoas de frutas vermelhas frescas, melhor que não tenha passagem por madeira, esse vinho poderá ser um coringa no seu jantar, caso seu acompanhante decida por um prato de peixe ou vegano, pois a casta Pinot Noir é bem versátil e harmoniza muito bem com pratos de massa, vegetarianos e até mesmo com peixe.

– vinho tinto, com seus aromoas de frutas vermelhas frescas, melhor que não tenha passagem por madeira, esse vinho poderá ser um coringa no seu jantar, caso seu acompanhante decida por um prato de peixe ou vegano, pois a casta Pinot Noir é bem versátil e harmoniza muito bem com pratos de massa, vegetarianos e até mesmo com peixe. Chardonnay – vinho branco, variedade de uva branca bem versátil que elabora vinhos tanto para serem degustados no verão quanto no inverno, a depender do modo de vinificação. Para esta ocasião vamos escolher um vinho branco de inverno, seria aquele que durante sua elaboração o mosto ficou em contato com as borras, agregando ao vinho mais estrutura e corpo. Além disso, o vinho Chardonnay que estagio um período em barricas de carvalho também é uma boa opção. Como vou saber disso? Na grande maioria das vezes está escrito no contra rótulo da garrafa.

2 – Nível intermediário, já possui um certo conhecimento sobre vinhos

Para quem já está nesse segundo patamar de conhecimento, a ideia é surpreender seu (a) companheiro (a). É uma ótima oportunidade para investir um pouco mais num vinho de qualidade superior. Recomendo conhecer variedades de uvas diferentes e diferentes regiões vitivinícolas do mundo. O conhecimento no mundo do vinho se forma provando. Confie no seu instinto e como você conhece um pouco seu paladar, deixe-se guiar por ele. Algumas sugestões:

Touriga Nacional – vinho tinto, para aqueles que gostam de vinhos encorpados, sabores intensos e taninos expressivos. Esta casta originária da região do Dão, em Portugal, será uma grande surpresa para o seu jantar. Recomendo harmonizar com pratos que contenham carne de porco, ou boi, guisados ou risoto de cogumelos.

– vinho tinto, para aqueles que gostam de vinhos encorpados, sabores intensos e taninos expressivos. Esta casta originária da região do Dão, em Portugal, será uma grande surpresa para o seu jantar. Recomendo harmonizar com pratos que contenham carne de porco, ou boi, guisados ou risoto de cogumelos. Riesling – vinho branco, se ainda não conhece essa variedade de uva, chegou o grande momento para conhecê-la, especialmente se o menu do jantar for comida asiática. Também irá muito bem como a culinária baiana mais picante. Recomendo Riesling da Alemanhã, Chile, Austrália e França.

3 – Nível pró avançado

Nesse estágio acredito que você já tenha provado muitos vinhos, visitados muitas vinícolas pelo mundo, já conhece bem o seu paladar e está na fase onde quer esperimentar coisas diferentes.

Baga – vinho tinto, esse é o momento de provar a casta mais comentada do momento. Originária da região da Bairrada, em Portugal origina vinhos de cor intensa, concentrado em aromas e grande potencial de guarda. Harminiza muito bem com carne de porco, carnes grelhadas e massas.

– vinho tinto, esse é o momento de provar a casta mais comentada do momento. Originária da região da Bairrada, em Portugal origina vinhos de cor intensa, concentrado em aromas e grande potencial de guarda. Harminiza muito bem com carne de porco, carnes grelhadas e massas. Corte Bordalês tinto – é o famoso blend utilizado nos vinhos da região de Bordeaux na França. O corte tinto bordalês é elaborado com ao menos duas das seguintes uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Carmenère e Malbec. Sendo as castas predominantes Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. São vinhos que harmonizam muito bem com cordeiro, pato, porco e vitela.

Sugestões:

Pinot Noir: Rully La Chaume, 2018, Borgonha, França – www.4U.wine Casa Marin Litoral, Chile – Loja Más Vino



Chardonnay: Clous Des Fous Loucura 1, Chile – www.worldwine.com Cusumano BaglioRe, Sicilia, Itália – www.worldwine.com



Touriga Nacional: Niepoort Dao Rotulo Touriga Nacional – www.grandcru.com.br Quinta de Saes, 2016 – www.mistral.com.br



Baga: Pato Rebel Tinto Beira Atlantico – www.mistral.com.br



Bordeaux: Château Puynard, 2018 – www.4U.wine Plaisir de Siaurac, 2016 – www.4U.wine



Decanter World Wine Awards 2022 – Resultado do concurso de vinhos mais famoso do mundo

O concurso de vinhos da revista internacional Decanter, é conhecido como a maior e mais influente competição de vinhos do mundo. Os resultados de cada edição acabam servindo como guia para os apreciadores desta bebida. Este ano foi realizada a 19ª edição do concurso. Nesta última edição foi batido o recorde em vinhos degustados, cerca de 18.244 vinhos de 54 países que foram julgados.

durante duas semanas, 250 especialistas internacionais, incluindo 41 Master of Wine e 13 Master Sommeliers, formaram o painel de provas. Foram premiados 50 vinhos na categoria Best in Show (melhor em medalha apresentado); 164 Medalha de Platinum, 677 Medalha de Ouro, 5.900 Medalha de Prata e 8.074 de Bronze.

Vale destacar nesta premiação o notável resultado dos vinhos da América do Sul, em especial Argentina e Chile. Os vinhos argentinos triplicaram sua premiação de 14 medalhas combinadas com Ouro, Platina e Best in Show, em 2021, para 41 medalhas este ano. Fruto do investimento em qualidade que os produtores têm feito ao longo dos últimos anos.

Detaque para os seguintes vinhos, na categoria custo-benefício:

Finca Sophenia, Altosur Malbec, Gualtallary, Tupungato, Mendoza 2021.

Morrisons, The Best Gran Montaña Reserve Malbec, Uco Valley, Mendoza 2020.

Pacheco Pereda, Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc, Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza 2021.

Os vinhos chilenos bateram o recorde em medalhas de Ouro, com 22 nesta categoria, 5 Platinum e 2 no Best in Show. Destacou-se na categoria preço/qualidade e nas principais categorias de premiação teve uma ampla variedade de castas representadas, como Carmenère, Syrah, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc e Carignan (do Maule). Destaque para os seguintes vinhos:

Viña Tarapacá, Gran Reserva Etiqueta Azul, Maipó Valley 2020 (Best in Show)

Bisquertt, Crazy Rows Carignan, Maule 2020 (Best in Show)

Estampa, Inspiración Montepulciano, Marchigue, Colchagua 2021 (Ouro)

Viña Leyda, Single Vineyard Kadún Sauvignon Gris, Leyda Valley, San Antonio 2021 (Ouro)

O Brasil não ficou de fora deste concurso, sendo 16 vinhos premiados na categoria Silver (Prata), com destaque para os vinhos de colheita de inverno e dupla poda. Dentre os premiados estão:

Casa Geraldo Colheita de Inverno Gran Reserva Syrah, Serra da Mantiqueira.

Maria Maria, Graça Sauvignon Blanc, Sul de Minas Gerais.

Sacramentos Vinifer, Sabina Syrha, Serra do Sudeste.

Na categoria medalha de Bronze, foram premiados 54 vinhos brasileiros, dentre eles:

Villa Francioni, Lote VI Chardonnay, Planalto Catarinense.

Vinícola Campestre Zanotto Syrah, Campos de Cima da Serra.

Casa Valduga Gran Chardonnay, Serra Gaúcha.

Para ter acesso a lista completa basta acessar o site da revista Decanter https://www.decanter.com.

Le Jardin Bistro – Um pedacinho da França no Sudoeste de Brasília

Essa era a dica que você estava esperando para reservar o jantar de sábado ou o almoço de domingo, para celebrar o dia dos namorados.

Recém inaugurado na CLSW 301, Bloco A, Ed. Espaço Vip, Loja 66, térreo, Sudoeste, o Le Jardin Bistro tem a combinação perfeita da culinária com os vinhos franceses. A decoração do restaurante lembra os tradicionais bistros parisienses. Quanto a comida, não poderia ser mais fiel à culinária francesa, com pratos muito bem elaborados pelo Chef Tiago Santos. Destaque para o Steak Tartar e o Boeuf Bourguignon.

A carta de vinhos franceses escolhidos pela sommelière Marcia Cruz é de deixar qualquer enófilo de boca aberta. Marcia, é apaixonada pelo mundo dos vinhos, já fez vários cursos, como o curso completo de Sommelier Profissional da ABS-RS, além de ISG, WSET, FWS, Conceptwine, CIAS Innovation – Centro Italiano di Analisi Sensoriali e Especialização em vinhos da Provence. Ela também organiza eventos, como jantares harmonizados e cursos sobre vinhos.

Já é tradição na cidade o evento chamado Amuse Bouche, realizado pelo Le Jardin Bistrot em parceria com a Importadora Chez France. Geralmente é oferecido um menu seis etapas harmonizado com ótimos vinhos franceses, tudo isso recheado com informações e histórias sobre as diferentes regiões vinícolas francesas.

Outro evento importante é o Dîner Français, quando os participantes, além de degustarem ótimos vinhos, harmonizados com pratos elaborados pelo Chef Tiago, também têm a oportunidade de praticar a língua francesa.

