Let’s Wine estreia edição 2025 no Casapark

Depois do sucesso no ano passado, o Let’s Wine está de volta em sua primeira edição de 2025. O evento, organizado pelo grupo Festivais Boa Mesa — das jornalistas Taíssa Costa e Adriana Nasser — acontece nos dias 31 de maio e 1º de junho, a partir das 12h, na praça central do Shopping Casapark.

Mais do que uma simples feira, o Let’s Wine propõe uma imersão no universo do vinho, com mais de 100 rótulos nacionais e importados cuidadosamente selecionados. O público poderá degustar espumantes, brancos, rosés e tintos de expositores como Vinhos do Mundo, DUE, Wine C, Rota do Vinho, WM Vinhos, Pontillo du Vin, Na Vizinha, Pater Dominus, Vinalla e Argevino.

Cada marca leva ao evento sua própria identidade e história. A Vinhos do Mundo se destaca pela curadoria de rótulos internacionais; a DUE aposta em exclusividade e qualidade; a Rota do Vinho convida para uma viagem por diversos terroirs; e a Pater Dominus apresenta vinhos com tradição e autenticidade. A diversidade dos expositores garante uma experiência rica e surpreendente.

Foto: Divulgação

Além das degustações, o evento oferece pocket classes ministradas por especialistas. Serão aulas rápidas sobre uvas, regiões produtoras e técnicas de harmonização — uma oportunidade para quem quer aprender mais ou apenas explorar novos sabores.

Promover o vinho em Brasília também é um dos objetivos do Let’s Wine. Criado por empreendedoras locais, o festival valoriza o mercado da cidade e convida o público a consumir de forma consciente e conectada com a cena cultural e gastronômica brasiliense.

Para participar, basta adquirir a taça oficial do evento, que dá acesso ao espaço, por R$ 15 (1º lote, à venda no Sympla). Com a taça em mãos, o visitante poderá comprar doses de vinho (100 ml ou 150 ml), a partir de R$ 15, além de aproveitar promoções especiais para a compra de garrafas.

A promessa é de tardes regadas a bons vinhos, descobertas e boa companhia em um dos shoppings mais charmosos da cidade.

Let’s Wine – Casapark

📅 Datas: 31/05 (sábado), das 12h às 20h, e 01/06 (domingo), das 12h às 18h

📍 Local: Praça central do Shopping Casapark – SGCV Sul 12/22, Guará

🔞 Classificação indicativa: 18 anos (menores acompanhados não pagam)

🎟️ Ingressos: À venda no Sympla – R$ 15 (1º lote, inclui taça do evento)