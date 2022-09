InnVernia: projeto inovador que alia elaboração de vinhos e enoturismo

E no Provei e Aprovei de hoje, vou te indicar um vinho bom para o período de calor que nós brasilienses estamos enfrentando!

Conhecida pelo plantio de café, a região de Espírito Santo do Pinhal, interior do estado de São Paulo, agora desponta como celeiro no cultivo de uvas para a elaboração de vinhos. O projeto InnVernia nasceu do desejo de seus proprietários, Eduardo Cruz e Marcelo Luchesi, terceira geração de empreendedores, que resgataram nas memórias de seus antepassados de origem italiana e portuguesa, sua inspiração.

O objetivo dos sócios foi desenvolver o plantio de uvas originárias da Itália, de forma pioneira no Brasil, em uma região também única: a serra da Mantiqueira, mais especificamente em Espírito Santo do Pinhal. Com o apoio de profissionais do Brasil e do exterior, e após duas décadas de pesquisas., a vinícola InnVernia nasceu, em 2020, com conceito inovador sem deixar de lado o respeito à tradição e técnicas da viticultura.

A marca, multirregional e multinacional, tem projetos em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, Sant’Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, Califórnia, nos Estados Unidos e, no Chile. “Buscamos os melhores terroirs para produzir uvas sem precedentes, e com técnicas singulares para a elaboração de um produto único. Os vinhos feitos por nossos enólogos, Alphonse DeRose e Eduardo Camerati, são incríveis, já ganharam inúmeras premiações”, explica Eduardo Cruz, empresário e idealizador do projeto.

Com clima e solos ideais para a produção de uvas de qualidade, a InnVernia oferece experiências singulares aos seus visitantes, nos meses de setembro e outubro, que poderão plantar uma muda de videira com o seu nome e acompanhar o crescimento da planta e elaboração do seu vinho. “Imagine o que é você ter sua própria videira? Com seu nome! E acompanhar seu crescimento e depois fazer o vinho!” complementa Priscilla Hennekan, diretora comercial da InnVernia.

Na produção, a tradição, tecnologia e inovação se misturam: mudas de videiras nunca plantadas em solos brasileiros como a Frappato, Rkateseli e Corvinone. Além da utilização de técnicas ancestrais – ânforas de terracota, como o vinho era feito pelos romanos há 2 mil anos.

Outro ponto forte da InmVernia é a busca pela sustentabilidade, desde o campo até a adega. Utiliza produtos naturais em seu solo e na nutrição de suas mudas. O “esterco de galinha” se transforma em nutrição para o solo. Girassol é plantado para ser então incorporado ao solo, transferindo nutrientes de forma natural e sustentável.

Os investimentos do projeto da InnVernia em Espírito Santo do Pinhal deverão atingir mais de 10 milhões de reais e já geram 40 empregos diretos e outros 30 indiretos. Em 3 anos o número de empregos dobrará.

Um novo conceito em vinícolas está nascendo em Espírito Santo do Pinhal, uma experiência rica em cultura, sabores e momentos únicos. A visitação está aberta ao público em setembro e outubro de 2022. Para saber mais informações visite o Instagram da marca ou o site. O e-mail é [email protected]

Fotos cedidas à coluna

Wine South America: maior e principal feira de vinhos da América Latina acontecerá em setembro

A terceira edição da Wine South America, maior e principal feira profissional de vinhos da América Latina, acontecerá entre os dias 21 a 23 de setembro e promete superar os números da última edição, em 2019, quando reuniu mais de 300 marcas expositoras de 12 países e 6.600 compradores de 22 países, promovendo um total de negócios da ordem de R$ 20 milhões.

O evento ocorre em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, região estratégica no Cone Sul – porção do continente que engloba Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai – e conhecida como a capital do vinho brasileiro.

Vinícolas de Portugal, Itália, França, Espanha, Nova Zelândia e Chile estão entre os expositores confirmados na Wine South America, apresentando um panorama vitivinícola dos principais lançamentos e tendências do Novo e do Velho Mundo.

Novas safras, novos rótulos e grandes vinhos de diferentes regiões completam o painel internacional com a participação de importadoras brasileiras, que estão preparando uma seleção especial para apresentar na Wine South America.

A diversidade dos vinhos do Brasil também estará muito bem representada por produtores de regiões tradicionais como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha e Garibaldi, na Serra Gaúcha (RS), e São Joaquim (SC), além de novos terroirs que vêm se destacando, caso de São Roque, Jundiaí e Ribeirão Branco, em São Paulo, e Boa Esperança e Caldas, em Minas Gerais.

Outro ponto forte da feira será a participação italiana na 3ª edição do evento promovida pela ITA – Italian Trade Agency, reforçando assim a estreita relação Brasil-Itália. A agência do governo italiano promoverá a vinda do Master of Wine italiano, Gabriele Gorelli, que estará no Brasil pela primeira vez e especialmente para este evento.

O Master of Wine conduzirá na Wine South America um ciclo de 6 masterclasses, levando os participantes a uma viagem pela Itália através de 36 rótulos de diferentes terroirs. Os encontros acontecerão na enoteca italiana montada no evento, onde os visitantes também poderão conhecer 140 rótulos trazidos ao Brasil por algumas das principais importadoras de vinhos italianos, além de outros 47 ainda inéditos, apresentados por 11 importantes vinícolas do país europeu.

Os visitantes terão acesso a conteúdo qualificado no Wine Summit, fórum que conecta profissionais para compartilhamento de informações e experiências, e em espaços dedicados a masterclass e degustações temáticas com especialistas.

Informações pelo site do evento

Fotos cedidas à coluna

Provei e Aprovei

A dica desta semana vai ajudar a dar uma refrescada nessa semana de calor intenso, momento mais do que ideal para degustar um vinho branco. Vou lançar um desafio a você, leitor desta coluna, apaixonado por esse fascinante universo do vinho. Vamos provar um vinho espanhol da variedade de uva verdejo?

A casta verdejo possui esse nome por conta da cor do seu bago, que é esverdeado. Originária da região de Rueda, na Espanha, se espalhou por toda a península ibérica, chegando, inclusive, a Portugal.

Real Compañía de Vinos Verdejo, 2020, é um vinho vibrante, corpo leve, sabores frutados e notas herbáceas, com frescor intenso. Sem dúvida a melhor opção para os dias de calor intenso que estamos enfrentando em Brasília. Harmoniza muito bem com pratos da culinária asiática, saladas, peixes e mariscos.

Este vinho é comercializado pela Winebrands, pode ser comprado pelo site da importadora e custa em média R$ 91,00.