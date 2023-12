Dicas de harmonização para a ceia de Natal

Dicas de estilos de vinhos para tornar esse momento ainda mais especial

A harmonização entre vinhos e alimentos é uma arte e pode tornar a experiência gastronômica ainda mais agradável. Aqui estão algumas sugestões para harmonizar vinhos com pratos típicos de uma ceia de Natal:

Vinho tinto e pernil de porco

Sugestão: um bom vinho tinto, como um Merlot, Cabernet Sauvignon ou Syrah.

O pernil de porco é uma carne suculenta e saborosa que combina bem com vinhos tintos mais encorpados, de taninos macios.

A minha escolha foi o vinho Aprisco, Colheita de inverno, Syrah, da vinícola Ercoara, aqui da nossa região. É a oportunidade para você conhecer um produto de ótima qualidade de um produtor local.

Vinho rosé com chester ou peru

Sugestão: um vinho rosé elaborados Pinot Noir ou Grenache.

O sabor leve e frutado do rosé complementa a carne branca do chester e do peru, proporcionando uma combinação refrescante.

O escolhido para a minha ceia foi o vinho rosé Field Blend, Bodega Garzón, elaborado com a casta Pinot Noir.

Vinho branco com bacalhau

Sugestão: um vinho branco seco e mineral, como Chardonnay ou Alvarinho.

O bacalhau, por ser um peixe mais robusto, combina bem com vinhos brancos que têm acidez e frescor para equilibrar os sabores.

Para sair do convencional vinho branco Chardonnay, resolvi escolher uma casta italiana pouco conhecida, da região da Sicília, chamada Lucido. O vinho Cusumano, Lucido, Sicilia DOC, possui estrutura, corpo e acidez que irá acompanhar bem o bacalhau.

Como é um vinho que não se encontra em qualquer lugar, para quem tiver curiosidade, esse pode ser encontrado nas lojas da World Wine.

Vinho espumante para iniciar a celebração

Sugestão: um espumante brut, extra brut ou nature.

O espumante é versátil e pode combinar com uma variedade de entradas, desde canapés a frutos-do-mar. Sua acidez e efervescência limpam o paladar entre as mordidas, preparando-o para o próximo sabor.

Como nosso espumante brasileiro é de excelente qualidade, escolhi para a ocasião os espumantes da Casa Pedrucci.

Lembre-se de que essas são sugestões gerais, e o gosto pessoal desempenha um papel importante na escolha do vinho. É sempre interessante experimentar e descobrir as combinações que mais agradam ao seu paladar e ao de seus convidados.