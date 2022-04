Embora a variedade de uva seja nativa do sudoeste da França, o seu centro de gravidade mudou-se para o hemisfério sul, no final do século XX

A Embaixada da Argentina, em Brasília, comemorou ontem, dia 06 de abril, o dia mundial do Malbec. O Embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, abriu o evento que contou com a participação de algumas importadoras de vinhos argentinos, onde os convidados puderam degustar alguns exemplares de vinhos da celebrada variedade de uva Malbec.

A Argentina é o principal produtor de Malbec no mundo, com mais de 44.380 hectares de vinhedos. Apesar de ser reconhecida mundial como a uva ícone da Argentina, sua origem é Francesa, da província de Quercy, na região de Cahors, onde também é conhecida pelo nome Cot.

Desde Quercy, Cot/Malbec, foi introduzida em Gironde no século XVIII, embora antes disso esta casta era utilizada para adicionar cor e corpo aos mais delicados vinhos da região de Bordeaux.

Embora esta variedade de uva seja nativa do sudoeste da França, o seu centro de gravidade mudou-se para o hemisfério sul, no final do século XX, graças ao sucesso do Malbec argentino e ao fato de que os vinhedos perdidos em virtude da geada de 1956, em Bordeaux, não foram replantados.

A casta Malbec chegou na Argentina trazida pelo engenheiro agrícola francês Michel Pouget, em 1853. Hoje a Malbec é amplamente cultivada no território vitivinícola argentino. Possui a maior parte dos seus vinhedos plantados em Mendoza.

O dia mundial do Malbec é uma iniciativa global criada por Wines of Argentina (Vinhos da Argentina) no intuito de posicionar o Malbec argentino no mundo e celebrar o êxito da indústria vitivinícola nacional.

Celebrado por primeira vez no dia 17 de abril de 2011, escolheu-se esta data como a oficial para o dia do Malbec porque foi exatamente neste dia, em 1853, que o governador de Mendoza, Pedro Pascual Segura, apresentou seu projeto para fundar uma Quinta Normal e uma Escola de Agricultura.

Assim, o dia 17 de abril é para os vinhos argentinos, não apenas o símbolo da transformação da viticultura nacional, mas sim o ponto de partida para o desenvolvimento a uva Malbec, emblema da Argentina.

Malbec Argentino X Malbec Francês

Malbec na cozinha: descomplicando o vinho

Vamos aproveitar as celebrações do Dia do Malbec e preparar um prato especial para harmonizar com esta uva?

Os vinhos argentinos, da uva Malbec, harmonizam muito bem desde empanadas de carne ou queijo, carne de cordeiro, carnes ensopadas, como carne de panela, e claro o bom e velho churrasco brasileiro.

Para quem é vegetariano ou vegano, sugiro um risoto ou pasta com molho de cogumelos.

Sugestões de vinhos argentinos da variedade Malbec

