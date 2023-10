Destaques da Vinum Brasilis

A maior feira de vinhos nacionais ocorreu em Brasília no último fim de semana. Separei algumas vinícolas que merecem destaque

Atualmente, a feira de vinhos nacionais Vinum Brasilis, idealizada por Petrus Elesbão, é a maior do segmento no país e está em Brasília há 18 anos. A edição deste ano contou com a participação de novas vinícolas e também de azeites.

Separei algumas vinícolas que, na minha opinião, se destacaram. Para quem gosta de conhecer nossa produção nacional de vinhos e ainda não provou as criações desses produtores, sugiro que confiram, pois os vinhos são fantásticos!

Madre Terra

A força feminina presente na natureza é o que dá vida à vinícola Madre Terra. A grande maioria das pessoas que trabalham nesta propriedade são mulheres. O projeto familiar, idealizado por Tainá Zaneti, busca a qualidade e harmoniza com a natureza, desde o cultivo à vinificação com menos intervenção. Cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência ao degustador. Com 10 rótulos, seis vinhos e quatro espumantes, a Madre Terra se diferencia pela elaboração de microlotes que vão de apenas 300 a 1.300 garrafas.

Recomendo provarem todos os vinhos, em especial o espumante Madre Terra Nature, o rosé Madre Terra AuraZ Pinot Noir e o Madre Terra CicloZ Marselan.

Sozo Vinhos Finos de Altitude

Localizada na região dos Campos de Cima da Serra, famosa pela qualidade da variedade Pinot Noir e considerada pelos especialistas a Borgonha brasileira, a SOZO elabora seus vinhos desde 2004, com rótulos bem estruturados, complexos e com grande potencial para guarda.

A SOZO Vinhos Finos de Altitude é uma vinícola familiar, com 10 hectares de vinhedos com cultivo das castas Pinot Noir, Petit Verdot, Cabernet Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Teroldego, Barbera, Montepulciano, Sangiovese, Aglianico e Peverella.

A qualidade na vinificação realmente me deixou muito feliz. Algumas das características que são possíveis identificar em todos os vinhos são fruta fresca, acidez e persistência no paladar. O fato de estarem a 980 metros de altitude aporta estes atributos.

Provei os vinhos disponíveis na feira e confesso ser difícil recomendar apenas um ou dois, aprovei absolutamente. Realmente incríveis! Destaco especialmente o Pinot Noir, que ganhou Medalha de Ouro no Concurso Mundial dos Pinots, na Suiça, em 2022, além do Barbera, Savignon Blanc e do Sozo Orange (vinho laranja).

Vinícola Estrelas do Brasil

Estrelas do Brasil é uma empresa fundada em 2005, em Bento Gonçalves-RS, por dois amigos enólogos, Irineo Dall’Agnol e Alejandro Cardozo, um brasileiro e outro uruguaio. O objetivo principal era atuar com foco na elaboração e comercialização de vinhos espumantes finos de qualidade.

A qualidade dos espumantes é impressionante, com equilíbrio, intensidade, boa perlage, acidez e frescor. Também provei os vinhos tranquilos e todos mantiveram o padrão de excelência. Sinto tanto orgulho quando provo vinhos nacionais com tanta qualidade! Isso mostra que estamos no caminho certo e devemos prestigiar e consumir cada vez mais vinhos brasileiros.

Meus destaques são: espumante Trebbiano e o Nature.

Vinícola Arte Viva

Arte Viva, localizada em San Valentin, no município de Bento Gonçalves-RS, fundada pelo enólogo Giovanni Ferrari, se caracteriza pela produção de vinhos premium e super premium. Algo que me chamou muito a atenção é que o Giovanni utiliza barricas de madeiras da região para a maturação de seus vinhos.

Além disso, o enólogo desenvolveu o tanque geodésico, cujo formato direciona o gás carbônico para o centro do tanque, exercendo menor pressão sobre a massa, fazendo com que o engaço fique embebido no líquido (mosto) durante todo o processo, reduzindo o trabalho de remontagem. Com isso, ganha-se em praticidade e aromas.

Que vinhos! A marca registrada do Giovanni é equilíbrio e consistência. Vinhos com caráter, boa fruta, acidez, madeira sob medida, nada em excesso. Destaco: Geodésis (o vinho elaborado no tanque geodésico), Blend Sinônimos e o Marselan Elementar.

