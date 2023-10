Clube brasileiro Vinhos & Vinhos completa um ano

Primeiro e-commerce exclusivo de produtos nacionais comemora o primeiro ano do seu serviço de assinatura com três novas categorias e promoções

Anotem a super dica desta semana: muitas pessoas me perguntam sobre clube de vinhos exclusivos brasileiros, e o Vinhos & Vinhos é ideal para quem busca conhecer nosso produto nacional.

Foto: Jean Carlo Dal’Alba

Operação pioneira no mercado dedicada apenas à comercialização online de rótulos elaborados no Brasil, a Vinhos & Vinhos tem 70 mil clientes cadastrados e registra excelente desempenho comercial em 2023, com 32% de incremento nas vendas de janeiro a setembro ante o mesmo período do ano anterior. Na carona desse resultado, neste mês de outubro, a empresa aproveita para lançar novos planos do seu clube dedicado à bebida. A ação marca o primeiro ano do serviço de assinatura com a oferta de três novas categorias, sendo uma delas a primeira no país no segmento de espumantes.

Pedro Paviani assumiu a empresa como sócio-diretor há 10 anos e, desde então, observa balanços positivos ano a ano, com 30% de aumento na média da última década. E mesmo após 2020, primeiro ano da pandemia, não viu as vendas recuarem. Enquanto o mercado sentia uma retração nas comercializações, a Vinhos & Vinhos se manteve em expansão.

“Somos conhecidos por termos uma variedade de vinícolas e rótulos exclusivamente brasileiros. Isso nos favoreceu porque chegamos muito cedo no e-commerce e, além disso, nos últimos anos, aumentou bastante a qualidade e o reconhecimento dos vinhos elaborados no país”, justifica Paviani.

Pedro Paviani, sócio-diretor da Vinhos e Vinhos. Foto: Jean Carlo Dal’Alba

Os novos planos e o crescimento setorial

Assim como foram os pioneiros na venda eletrônica dedicada aos produtos verde-amarelos, a Vinhos & Vinhos novamente sai à frente com um clube exclusivo para os produtos com borbulhas naturais, chamado Perlage. “Os espumantes brasileiros têm reconhecimento internacional tanto pela qualidade quanto pelo custo-benefício, e seu consumo já não se restringe às datas comemorativas ou fim de ano”, revela o empreendedor.

Outro dado observado por Paviani é o de que, nas negociações efetivadas na Vinhos & Vinhos , uma a cada três garrafas compradas por mulheres são de espumantes, enquanto homens compram uma a cada seis. Apesar das transações serem ainda efetivadas majoritariamente por homens, a participação feminina na tomada de decisão de compra nesse setor vem se ampliando no país.

Além do plano já existente chamado Taninos, que envia mensalmente dois vinhos tintos nacionais aos participantes do clube, a empresa lança ainda o Adega, que abrange dois rótulos que podem ser tintos, brancos, rosés ou espumantes, e o plano Ícones, que garimpa uma dupla de garrafas dentre as de melhor representatividade das vinícolas, elaboradas apenas em edições limitadas ou em safras marcantes.

Pedro Paviani, sócio-diretor da Vinhos & Vinhos . Foto: Jean Carlo Dal’Alba

Paviani conta que amadureceu a proposta ao longo do ano ao observar que a 80% dos assinantes optaram pela contratação anual, demonstrando satisfação e confiança na curadoria dos produtos que são encaminhados mensalmente às suas casas. “Grande parte dos nossos clientes são jovens, pessoas que reconhecem a qualidade dos vinhos brasileiros e que são exploradoras. Eles buscam novidades, querem descobrir bons rótulos e empresas que não são tão fáceis de encontrar”, afirma o executivo.

Prova disso é que, na pré-venda aos próprios assinantes, 98% escolheram alguma das novas modalidades também no contrato anual. Atualmente, 38% dos clientes da loja e 35% do clube de assinaturas tem idade entre 31 e 45 anos.

Promoção

Para celebrar os lançamentos e o aniversário da Vinhos & Vinhos , os clientes concorrem ao sorteio de uma adega climatizada com capacidade de 24 garrafas, que será entregue recheada com as bebidas; uma caixa com 24 dos rótulos cuidadosamente selecionados pela curadoria da empresa; e também a um cupom de R$ 1 mil para compras na Vinhos & Vinhos . Para mais detalhes, acesse o site https://vinhosevinhos.com/clube

Eventos no fim de semana

Vinum Brasilis

Acontecerá entre os dias 20 e 21 de outubro, das 18h às 22h, no salão Millennium do clube Ascade, a tradicional feira de vinhos brasileiros Vinum Brasilis. É possível adquirir o ingresso no site ou aplicativo da Bilheteria Digital.