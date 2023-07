Bacalhôa: história e tradição

Recentemente, tive a oportunidade de conversar com o diretor de exportação do grupo, António Mendonça. Confira detalhes do bate-papo

Os vinhos da Quinta da Bacalhôa são bem conhecidos e estão no mercado brasileiro desde a década de 1980. À época, um importador no Rio de Janeiro popularizou a marca ao distribuir os vinhos nos melhores hotéis e restaurantes da região. Atualmente, a distribuidora destes rótulos no Brasil é a Épice.

Recentemente, tive a oportunidade de conversar com o diretor de exportação do grupo, António Mendonça, que explicou que há duas linhas: a premium, com os vinhos da Quinta da Bacalhôa, nem sempre acessível a todos; e a linha de varietais, ou seja, de vinhos de uma única casta, da marca Bacalhôa, mais baratos.

Segundo Mendonça, a diferença é que nos vinhos da Quinta da Bacalhôa as uvas precisam vir da mesma propriedade delimitada, enquanto os provenientes da marca Bacalhôa têm uvas originárias da mesma região, mas não precisam ser todas da mesma propriedade. Desta forma, é possível construir uma gama de vinhos de uma única variedade de uva com preços convidativos.

António Mendonça, diretor de exportação, e José Ferrazzo, embaixador da Bacalhôa no Brasil. Foto: Cynthia Malacarne

Perguntado sobre a importância do mercado brasileiro para o grupo, Antônio atesta que o país tem grande relevância. “O Brasil representa cerca de 20% no total das exportações. Como o brasileiro já conhece a marca Bacalhôa, quando colocamos um vinho no mercado, precisamos ter a certeza de que possui qualidade e que vale mais do que o preço que as pessoas estão a pagar por ele, porque o consumidor espera isso de nossos produtos”.

Segundo Mendonça, a Bacalhôa tem sido precursora em várias ações no mundo do vinho em Portugal. A marca é responsável pelo lançamento do primeiro vinho Chardonnay fermentado em barrica, o Cova da Ursa, além do Quinta da Bacalhôa Cabernet Sauvignon com Merlot, que foi uma inovação e, quando lançado, recebeu olhares de desconfiança, mas acabou por se impor pela sua qualidade. Além dos varietais que já são elaborados pelo grupo há muitos anos, sendo o mais conhecido o Moscatel de Setúbal.

Foto: Divulgação

Como gosto muito do vinho Moscatel de Setúbal Roxo, perguntei sobre o consumo dele pelos brasileiros. António respondeu que possuem dois tipos de Moscatel, a de Setúbal (Alexandria) e o Roxo, e que ambas produzem vinhos de mesa e fortificado. A marca JP, por exemplo, possui um vinho que é um corte de Moscatel de Setúbal com Fernão Pires. Com ambas as uvas, pode-se elaborar vinhos de mesa, mas onde essas castas possuem mais tradição é na produção de vinhos fortificados (ou licorosos). O Brasil é um dos mercados que têm comprado bem o Moscatel. Entretanto, não é um consumo fácil, porque atualmente as pessoas estão a se preocupar mais com dietas. Também tem o momento de sua ingestão, ou como aperitivo ou na sobremesa. É uma questão de educar o consumidor para este vinho. Inclusive pode-se fazer um coquetel com o moscatel: misture água tônica, moscatel, limão e cubos de gelo e terá uma ótima bebida.

A Quinta da Bacalhôa está localizada na Península de Setúbal, no Azeitão. Possui uma grande variedade de uvas internacionais, mas tem bastante dominante as castas portuguesas, como Castelão e Fernão Pires. Sua primeira safra foi em 1979.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação

Vinhos brasileiros batem recorde em concurso de vinhos em Londres

O International Wine and Spirits Competition, realizado entre os dias 02 e 16 de maio, em Londres (Inglaterra), premiou vários vinhos brasileiros. Levamos 47 medalhas, sendo 5 de prata e 42 de bronze.

Com amostras do mundo todo, o evento se diferencia por reunir um painel de degustadores formado por compradores, Masters Sommeliers e Masters of Wine, sendo que estes dois representam 28% do júri. As degustações não ultrapassam 65 amostras por dia, para que o paladar dos juízes não se esgote e que todos os vinhos sejam avaliados de forma justa.

PREMIAÇÕES

Medalha de prata – 92 pontos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zanotto Malbec 2022- Vinícola Campestre

Medalha de prata – 91 pontos

Zanotto Malbec 2022- Vinícola Campestre

Medalha de prata – 90 pontos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jolimont Merlot Reserva 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Querências Marselan 2020 – Vitivinícola Jolimont

Zanotto Sauvignon Blanc 2022 – Vinícola Campestre

Medalha de bronze

Aliança Espumante Brut – Cooperativa Nova Aliança

Aliança Espumante Brut Rosé – Cooperativa Nova Aliança

Amitié Espumante Moscatel – Amitié Espumantes e Vinhos

Aurora Pinto Bandeira Chardonnay 2021 – Cooperativa Vinícola Aurora

Aurora Procedências Pinot Noir – Cooperativa Vinícola Aurora

Casa Valduga 130 Espumante Brut Rosé – Casa Valduga Vinhos Finos

Casa Valduga 130 Espumante Brut – Casa Valduga Vinhos Finos

Casa Valduga Premivm Espumante Brut – Casa Valduga Vinhos Finos

Casa Valduga Premivm Espumante Extra Brut – Casa Valduga Vinhos Finos

Casa Valduga Premivm Espumante Nature – Casa Valduga Vinhos Finos

Chandon Excellence Brut – Chandon Brasil

Chandon Réserve Brut – Chandon Brasil

Forestier Chardonnay 2022 – Maison Forestier Vinhos e Espumantes

Forestier Espumante Nature – Maison Forestier Vinhos e Espumantes

Garibaldi Chardonnay 2022 – Cooperativa Vinícola Garibaldi

Garibaldi Espumante Moscatel – Cooperativa Vinícola Garibaldi

Garibaldi Vg Espumante Extra Brut – Cooperativa Vinícola Garibaldi

Georges Aubert Espumante Branco Brut Tradicional – CRS Brands

Georges Aubert Espumante Moscatel – CRS Brands

Georges Aubert Espumante Moscatel Rosé – CRS Brands

Jolimont Arinarnoa Querências 2020 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2017 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Cabernet Sauvignon Morro Calçado 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Cave Corte Bordalês 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Intendente 2009 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Reserva Pinot Noir 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Reserva Tannat 2021 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Rose Le Fleur 2022 – Vitivinícola Jolimont

Ponto Nero Cult Espumante Brut Rosé – Ponto Nero Indústria de Bebidas

Ponto Nero Enjoy Alvarinho – Ponto Nero Indústria de Bebidas

Salton Espumante Brut Rosé – Vinícola Salton

Salton Ouro Espumante Brut Rosé -Vinícola Salton

UVVA Cordel 2019 – Vinícola UVVA

UVVA Microlote Chardonnay 2019 – Vinícola UVVA

Zanotto Chardonnay 2022- Vinícola Campestre

Zanotto Espumante Moscatel – Vinícola Campestre

Zanotto Espumante Moscatel Rosé Zanotto – Vinícola Campestre

Zanotto Merlot 2019 – Vinícola Campestre

Zanotto Pinot Noir 2022 – Vinícola Campestre

Zanotto Reserva Sauvignon Blanc 2021 – Vinícola Campestre

Zanotto Syrah 2021 – Vinícola Campestre

Zanotto Tannat 2020 – Vinícola Campestre

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE