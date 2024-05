Você domina a arte de cativar sua audiência com palavras?

A habilidade de iniciar uma apresentação é uma questão que muitos enfrentam ao se preparar para discursos, aulas, reuniões ou palestras. Muitos se contentam com um começo previsível para evitar erros, ou simplesmente porque desconhecem alternativas para começar. A pressão em conciliar nervosismo e conteúdo já é desafiadora; pensar em uma abertura pouco convencional para prender a atenção pode aumentar ainda mais a ansiedade. No entanto, se você deseja tornar sua apresentação memorável, é necessário seguir alguns passos menos tradicionais, mas ousados.

A estrutura convencional de começar com cumprimentos seguidos de uma breve introdução do tema não está necessariamente errada. No entanto, a forma como encerramos pode depreciar o valor do nosso discurso. É como se estivéssemos pedindo desculpas por ocupar o tempo dos outros. Mas há uma maneira mais interessante e impactante de iniciar sua fala.

Primeiramente, há várias maneiras de começar com impacto. Antes de seguir qualquer esquema, é crucial ter sua temática em mente e adaptá-la à estrutura. Vamos usar como exemplo uma apresentação sobre “o medo de falar em público”.

1. Quebra-gelo: inicie uma conversa informal com o público antes mesmo de começar. Fale sobre o clima, o ambiente ou até mesmo pergunte se todos estão confortáveis.

2.Pergunta retórica: desafie a audiência com uma pergunta que os leve a refletir sobre o tema, como “Quem aqui já se sentiu impotente ao enfrentar uma plateia?”

3. Pergunta direcionada: interaja diretamente com alguém da plateia, como “Você, de camiseta azul, já enfrentou algum desconforto ao falar em público?”

4. Frase de Impacto: comece com uma citação inspiradora de uma figura conhecida ou especialista no assunto.

5. Dados Estatísticos: surpreenda o público com estatísticas relevantes sobre o tema, como o fato de que 41% das pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte.



6. Storytelling: conte uma história envolvente que ilustre o tema de forma emocionante e pessoal.



“Alguém já parou uma reunião só pra passar com seu cão? Uma vez, eu estava em uma reunião exaustiva, mas um colaborador muito importante pediu uma pausa a todos para dar um passeio com seu pet. Isso que eu chamou de enfrentar seu público sem medo de ser julgado. Não estou aqui pra julgar o nível de compromisso que cada um tem com o trabalho, mas foi no mínimo estranho. Depois descobri que esse colaborador havia passado por grandes traumas com a perda de entes queridos. Ele havia perdido recentemente seu pai, mãe, filho e estava numa situação delicada de inclusão social. Seu pet era tudo de importante que havia sobrado como parte da família, mas tbm estava prestes a morrer e tinha pouco tempo. Então, cada momento de amor e afeto eram únicos e ele não podia perder nenhuma oportunidade. Moral da história: cuidado com seus julgamentos. Essa era uma empresa séria que valorizava o que existia de mais importante para aquele colaborador…” O Storytelling engaja, envolve e emociona seu público.

7. Agradecimentos: caso haja figuras importantes na plateia, agradeça a presença delas, destacando sua importância.

Após iniciar com impacto, é crucial manter o interesse da audiência durante o desenvolvimento da apresentação, utilizando gestos, modulação vocal e interação.

Antes de concluir, demarque o momento final do discurso. Use conectivos ou frases como “para finalizar” para preparar a audiência para o encerramento.

Para finalizar com impacto, você pode:

Fazer um resumo dos pontos abordados. Utilizar outra frase de impacto que complemente seu conteúdo. Aplicar a técnica do Boomerang, respondendo à pergunta inicial. Encerrar com uma reflexão que resuma a mensagem principal. Fazer uma chamada para ação, incentivando a audiência a realizar uma atividade relacionada ao tema.

Se essa estrutura de apresentação intrigou você e deseja colocá-la em prática, participe de uma aula gratuita na Academia de Comunicação e Oratória VERBALIZE. Agende sua participação na sexta-feira, dia 24/05, às 9h15, entrando em contato com nosso comercial pelo telefone: (61) 99194-1724. Esperamos por você!