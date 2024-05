Saiba como expressar afeto de forma significativa a sua mãe

O universo materno é um mundo de complexidades, nuances e amor incondicional. À medida que nos aproximamos do Dia das Mães, somos lembrados não apenas da data celebrada sempre no segundo domingo de maio, mas de uma jornada de afeto, cuidado e conexão que se estende ao longo de todo o ano.



É nesse contexto que surge a oportunidade de explorar não apenas a arte de presentear, mas de verdadeiramente compreender e honrar nossas mães por meio da linguagem que lhes é mais íntima e significativa. Venha comigo para mergulharmos na essência de cada perfil materno e descobrirmos como expressar amor de maneira autêntica e profunda, além de oferecer presentes que ecoem nossos gestos de carinho e reconhecimento.



É claro que elas adoram presentes e mimos, mas o que as mães amam, de verdade, são os pequenos gestos, as pequenas lembranças e a forma como são tratadas no dia a dia. Como você se comunica com sua mãe? É importante avaliar para ajustar, se necessário. Afinal, se deseja agradá-la, é essencial saber conversar e tratá-la de forma que ela se sinta amada. E isso não significa amar do seu jeito, hein?!

Para tanto, o primeiro passo é conhecer o temperamento de sua mãe. Ela é extrovertida ou introvertida? Gosta de contar histórias ou prefere ouvi-las? É estável, calma, tranquila ou brava, pavio curto, expansiva? Essa observação permitirá que você se comunique na linguagem dela, tornando cada interação mais confortável e agradável.



Descubra qual o perfil comportamental da sua mãe: sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico



Mãe Sanguínea

Se sua mãe tem esse perfil, prepare-se para uma explosão de criatividade e otimismo. Ela costuma ser expansiva, amiga, alegre divertida e barulhenta. Fala alto, todos percebem quando chega, cumprimenta todos os vizinhos da rua, passa horas conversando no Whatsapp com os parentes. Adora estar rodeada de gente, de ver toda a família reunida, animar a casa e encher o ambiente de vida. Logo, uma festa com amigos e familiares é um presente perfeito. Seja criativo e autêntico para dizer o quanto ela é especial pra você, se possível na frente de todos.



Outra sugestões de presente: passeios com a família e parentes, roupas autênticas que estejam na moda. Lembre-se: ela gosta de autenticidade e liberdade.

Mãe Fleumática

Para ela, a paz, a tranquilidade e a lealdade são essenciais. Calma, companheira, paciente, compreensiva, não suporta conflitos com os filhos. É mais reservada e discreta. Por ser mais introvertida, prefere curtir momentos especiais em casa ao lado dos seus. Como ela ama ser útil e servir a quem ama, vai adorar cozinhar a sua comida favorita mesmo que o dia seja dela. A casa estará impecável só pra recebê-lo. Mimar você será o presente dela. Mas, é claro, após se deixar ser paparicado, será a sua vez de agradá-la também e da forma que ela aprecia. Portanto, nada de brigas, ela é da paz. Se contar seus segredos, ela vai amar e guardá-los a sete chaves. Seja atencioso e discreto. As atitudes são mais valiosas, então, observe o que ela precisa. Aposte em algo simples, confortável e que eleve o intelecto dela. Não é porque ela prefere ficar em casa que desgoste de elevar seu grau intelectual.



Outra sugestões de presentes: objetos para o lar e artesanatos. Lembre-se: ela gosta de conforto e simplicidade.

Mãe Melancólica

Observadora, analítica, vaidosa, sensível, discreta e exigente. Preza pela disciplina, organização, limpeza e harmonia. Para agradar sua mãe melancólica, aposte na gentileza, leveza, elegância e diplomacia. Lembre-se: essa mãe é vaidosa, discreta e exigente. Seja um bom filho, mostre que ela o educou bem. Aposte na disciplina, seja alimentar, na organização ou no estilo de vida. Isso vai agradá-la. Como são extremamente sensíveis e sistemáticas, seja criterioso e a leve onde tem costume de ir, lugares requintados, com cardápio gourmetizado. Esteja alinhado ao visitá-la, com roupa bem passada e/ou maquiagem discreta. Quanto mais cuidado com os detalhes, mais ela perceberá e ficará surpresa e feliz.



Outra sugestões de presente: jantares exuberantes, roupas da grife que ela gosta, viagens a hotéis de luxo. Lembre-se: ela gosta de detalhes e requinte.

Mãe Colérica



Sofisticada, intensa, decidida, ambiciosa e protetora. Se precisar de alguém em sua defesa, pode chamar sua mãe, porque ela vai e com tudo! Essa é uma mãe forte, firme e dominante, que fará de tudo pra ver seus filhos vivendo o seu melhor. E ela dará o melhor para que isso aconteça. Uma guerreira nata, gosta de exclusividade; e, se ficar brava e mandona, é porque as coisas não saíram conforme o planejado. Geralmente, são extrovertidas, mas, às vezes, precisam de seus momentos a sós para por em ordem seus pensamentos, sentimentos e prospecções. Para agradar essa mãe temperada em extroversão e introspecção, descubra o que ela precisa e/ou gosta e quer, e jamais faça em desacordo com o que ela planejou, pelo contrário, ajude-a a tornar real seus projetos. Coloque em prática os ensinamentos que ela lhe proporcionou. Assim, ficará orgulhosa e feliz.

Outras sugestões de presente: jóias, perfumes importados, jantares gourmet. Lembre-se: ela gosta de exclusividade e sofisticação.