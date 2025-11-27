Hoje é dia de TEDx no quadradinho!

Brasília voltou a respirar ideias em movimento. Sete anos após sua última edição, o TEDx retorna ao quadradinho trazendo de volta uma tradição que sempre combinou com a alma inventiva da capital: reunir pessoas dispostas a transformar inquietações em conversas que inspiram, provocam e fazem pensar. A cidade que nasceu de um sonho coletivo volta a se reconhecer como território de imaginação, inovação e encontros que atravessam gerações.

O espírito do TED sempre dialogou com esse impulso. Criado em 1984 por Richard Saul Wurman e Harry Marks, o evento nasceu para explorar as interseções entre tecnologia, entretenimento e design, mas só se consolidaria anos depois, quando passou a atrair mentes criativas do mundo inteiro. A partir dos anos 2000, sob a liderança de Chris Anderson, o TED se tornou uma plataforma global. Com as TED Talks disponibilizadas gratuitamente a partir de 2006, a sigla atravessou fronteiras e se tornou parte do vocabulário cotidiano. Ideias mereciam ser espalhadas, e o mundo entendeu o recado.

Lai Santiago — planejadora financeira. — Foto: Divulgação

Esse movimento ganhou força em 2009 com o surgimento do TEDx, que democratizou de vez o formato ao permitir que comunidades do mundo todo organizassem suas próprias edições. O “x” representava independência, mas mantendo princípios, qualidade e propósito. Não demorou para que o Brasil se tornasse um dos países mais ativos do planeta, com edições marcantes em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Amazônia e Florianópolis. O TEDxSãoPaulo chegou a reunir milhares de pessoas em um dos maiores eventos já realizados ao ar livre.

Brasília entrou nessa história em 2010, com um público curioso, universidades engajadas, coletivos criativos e uma comunidade que sempre se conectou com educação, impacto social, tecnologia, cultura do cerrado, comunicação e empreendedorismo. Ao longo dos anos, passaram pelos palcos da capital nomes que ajudaram a pensar o país por diferentes lentes, de Cristovam Buarque a Tiago Leifert, Hugo Gloss e pesquisadores de múltiplas áreas.

Lucas O. Souza — pesquisador de inteligência artificial. — Foto: Divulgação

O fascínio pelo formato nunca diminuiu. Parte desse encanto vem da força das ideias que marcaram época no TED global: a reflexão sobre educação de Sir Ken Robinson, as provocações de Simon Sinek sobre propósito, a vulnerabilidade de Brené Brown, o olhar de Chimamanda Ngozi Adichie sobre narrativas únicas, a visão de Bill Gates sobre inovação e os diálogos de Jane Goodall sobre preservação. No Brasil, vozes como Gabriela Prioli, Leandro Karnal, Monja Coen, Drauzio Varella, Lázaro Ramos, Djamila Ribeiro e Silvio Meira ajudaram a aproximar o público brasileiro de temas urgentes e contemporâneos.

Em 2025, Brasília volta a integrar esse mapa vibrante com um time de palestrantes que reflete o ecossistema criativo do DF. Histórias de inovação, tecnologia, políticas públicas, comunicação, curiosidades, finanças, pesquisa e arte se encontram no palco com Cristiane Pereira, Flávio Resende, Jorge Adriano, Juliana Martinelli, Lai Santiago, Leonardo Ladeira, Lucas O. Souza e Pedro Helou. Cada um traz uma visão própria sobre o que significa reinventar o Brasil a partir da capital.

Simão de Miranda — escritor doutor em psicologia escolar e do Desenvolvimento Humano — Foto: Divulgação

O TEDxBrasília retorna como convite para olhar para a cidade de outro jeito. Não apenas como espaço político, mas como laboratório vivo de ideias, talentos e futuros possíveis. Brasília sempre foi terreno de experimentação, e nada mais natural do que acolher de novo um evento que celebra exatamente isso: a capacidade humana de imaginar caminhos e compartilhar descobertas.

Serviço

O TEDxBrasília acontece hoje (27), às 19h30, no Teatro dos Bancários, com 16 palestras que serão disponibilizadas posteriormente no TED.com e no YouTube.

Ingressos no Sympla e mais informações em tedxbrasilia.com.