Subidas suaves, termas e SPA incríveis e vinhos autênticos do Sul da França

Este par de cidades – Dax e Nogaro – estão repletas de paisagens rurais e belíssimas que fazem um simples treino se transformar em uma maravilhosa experiência. Dax é conhecida por suas termas e SPAs e atrai turistas do mundo inteiro em busca de bem-estar e rejuvenescimento. Na cultura local, e talvez um pouco assustador para nós, é possível presenciar corridas de touros e eventos relacionados a estes. A Fonte Quente é uma das principais atrações termais naturais com propriedades medicinais, um passeio passando pela Catedral de Notre-Dame-de-Bouit é muito válido para apreciação e para descansar um pouco ao longo do dia uma passada no Parque Theodore Denis contemplando a relaxante natureza.

Para acelerar um pouco o passeio a visita em Nogaro atrai entusiastas de corridas de carros e motos. O Circuito Paul Armagnac é uma parada imperdível e é possível fazer uma volta na pista. Situada na região de Gers você já pode saborear os vinhos da região do sul da França direto das adegas locais.

Na etapa que chegou em Nogaro a bicicleta que cruzou a linha foi mais uma vez a alemã Canyon com um exímio velocista, seguida de uma marca belga Ridley pilotada por um experiente e forte ciclista.

Jasper Philipsen confirma domínio nos sprints

Matt Rendell

A etapa 4 do Tour de France, de Dax a Nogaro, no sudoeste da França (182 km), foi a segunda das seis etapas planas da edição deste ano e, como tal, representou um grande objetivo para as equipes com velocistas.

Por esse motivo, nos primeiros 88 km, não foi permitida a formação de nenhum grupo de fuga, e a corrida prosseguiu em ritmo de caracol passando por alguns dos mais belos vilarejos da França, muitos deles “bastides”, novas cidades fortificadas construídas nos séculos XIII e XIV em um padrão quadriculado em torno de uma praça central cercada por pórticos.

Logo após Labastide d’Armagnac, a vitória no sprint intermediário na Capela Notre Dame des Cyclistes permitiu que o vencedor da etapa de ontem, Jasper Philipsen (Alpine Deceuninck), assumisse a liderança na competição da camisa verde.

Naquele momento, dois ciclistas franceses se separaram e estabeleceram uma vantagem de um minuto. Eles eram o campeão mundial sub-23 de 2017, Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroen), cujo nome ninguém sabe pronunciar, e Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), que conquistou a segunda vitória de sua carreira em Paris-Camembert no início deste ano, doze anos após a primeira.

Mas o ataque foi inútil. Todas as equipes com um velocista – e há 13 delas – comprometeram os ciclistas a entregar seu líder na curva de 90 graus à direita, faltando 4 km para o final. Muitas equipes ficaram sem homens na liderança mais cedo porque se concentraram muito em chegar a esse ponto.

Isso foi antes de o pelotão entrar no circuito de automobilismo Paul Armagnac, para 2,8 km de corrida de arrancada antes da linha de chegada no final de uma reta de 800 m.

Jumbo Visma liderava. Faltando 3 km para o final, seu líder, o vencedor do Tour de 2022, Jonas Vignegaard, estava bem na frente. A UAE Team-Emirates, de Tadej Pogačar, não mostrou esse senso de urgência.

Mateij Mohoric (Equipe Bahrain Victorious), trabalhando para seu velocista Phil Bauhaus, segundo colocado ontem, fez uma grande arrancada do km 2,2 para o 1,5. Atrás dele, houve uma série de acidentes. Os circuitos de automobilismo parecem ambientes seguros para os ciclistas, mas ninguém está acostumado a fazer curvas em velocidades tão altas, e poucos ciclistas têm experiência em estradas com espaço para 5, 6 ou 7 ciclistas.

Faltando 1,5 km para o final, um dos velocistas mais rápidos, Fabio Jacobson (Soudal-QuickStep), caiu. Na última curva à esquerda, faltando 800 m para o final, Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) estava atrás de Mads Pedersen (Lidl-Trek), que tinha seu companheiro de equipe Jasper Styuyven à frente. Mas quando o excelente Matheiu van der Poel saiu do pelotão a 400 m do final, levando consigo seu velocista Jasper Pedersen, praticamente todos os outros velocistas foram pegos pelo segundo dia consecutivo. Quando puderam reagir, já estavam sobrecarregados. Eles passaram os 300 m seguintes tentando voltar ao jogo, mas não tinham mais nada para correr.

Na linha de chegada, Jasper Philipsen venceu o australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) por milímetros. Philipsen venceu os últimos quatro sprints de grupo no Tour de France e se estabeleceu como o sprinter dominante de sua geração.

Amanhã, o Tour entra nos Pirineus entre Pau e Laruns (162,7 km). Os velocistas ficarão em segundo plano, e os escaladores terão seu dia.