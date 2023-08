Saindo da região de vulcões para a feira de sábado!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Vulcânia está localizada em uma região chamada Parque Natural Regional dos Vulcões da Auvérnia, que tem como atrações principais a temática vulcânica. Comer uma truta auvergnate, um queijo Saint-Nectaire e a salsicha aligot devem estar em seu caderno de anotações. Vulcânia está muito próxima de Clermont-Ferrand e também de Vichy, famosa por suas águas termais.

Issoire é conhecida pela Igreja de Saint-Austremoine e pela belíssima arquitetura medieval. Andando pelas ruas é possível encontrar fontes, praças e edifícios bem antigos. Aos sábados, existe uma feira muito conhecida por oferecer produtos frescos, roupas e vários outros itens.

A bicicleta que primeiro cruzou a linha de chegada foi uma Merida, marca com fabricação e sede em Taiwan que fornece material para várias equipes. Você já conhecia?

Pello Bilbao vence a etapa e se torna candidato ao pódio

por Matt Rendell

O dia seguinte a um dia de descanso é sempre imprevisível, mas os jornais e os sites pareciam concordar que a rivalidade entre Vingegaard e Pogačar seria suspensa até sexta-feira, quando o Tour chegasse aos Alpes. Isso estava totalmente de acordo com a décima etapa do Tour de France, Vulcania to Issoire (167,2 km), que confundiu as expectativas ao começar com uma batalha de 60 km entre os dois melhores ciclistas da corrida.

Na frente do pelotão, os ataques contínuos dos ciclistas que tentavam se juntar à fuga criaram um início caótico. Na gloriosa anarquia atrás deles, Vingegaard (Tema Jumbo Visma) e Pogačar (UAE-Team Emirates), primeiro e segundo no geral com apenas 17″ de diferença, estavam às vezes isolados, às vezes cercados por companheiros de equipe, às vezes juntos, às vezes separados.

Foram necessárias quase duas horas para que a corrida assumisse uma estrutura estável e compreensível. Quando isso aconteceu, um grupo líder de treze ciclistas andou cerca de três minutos à frente do pelotão que continha a camisa amarela.

Na frente, Krists Neilands (Israel – Premier Tech), da Letônia, estava cheio de corridas. Claramente o melhor escalador entre os líderes, ele desperdiçou energia durante toda a etapa e, no final, foi derrotado pela descida final de 17 km, que ofereceu a Pello Bilbao (Team Bahrain Victorious), um dos mais rápidos e destemidos descensores do esporte, a oportunidade de persegui-lo.

Mesmo assim, foi necessária uma obra-prima tática para que Bilbao vencesse. Faltando 450 m para o final, Georg Zimmerman (Intermarché-Circus-Wanty) estava em sua roda. Bilbao diminuiu a velocidade, permitindo que Ben O’Connor (AG2R Citroën) se aproximasse por trás. Zimmerman perdeu a coragem e passou para a frente, dando a Bilbao a vantagem de seu slipstream. Quando mais três ciclistas da fuga – Neilands, Estaban Chaves (EF Education-Easypost) e Antonio Pedrero (Movistar) – se aproximaram por trás, Zimmerman entrou em pânico, iniciando seu sprint a 250 m do final, cedo demais, permitindo que Bilbao, muito menor, saísse de seu rastro e vencesse a etapa com facilidade.

Ainda bem que não houve muito tempo para pensar. Aos 33 anos, depois de uma longa carreira que começou em equipes pequenas na Espanha e que, muito mais tarde, o levou ao WorldTour, o genial Pello finalmente venceu uma etapa da maior corrida do mundo.

Companheiro de equipe de Gino Mäder, o ciclista suíço que perdeu a vida em 16 de junho em um acidente na descida para La Punt durante o Tour de Suisse, Bilbao era um dos íntimos de Mäder. Mäder tuitou sobre o aquecimento da atmosfera e o derretimento das geleiras, e fez doações a organizações ambientais com base em seus resultados: quanto mais ciclistas ele vencesse, maior seria o pagamento.

Após a morte de Gino, Pello assumiu sua campanha ambiental. Para cada ciclista que termina atrás dele, Pello está doando 1 euro para a Basoak SOS para reflorestamento. Antes da etapa, ele havia pago 1307 euros. Sua vitória na etapa, apropriadamente em um dia de calor tão opressivo – os termômetros no final da etapa marcavam 43 graus Celsius – que foi difícil aproveitar a etapa sem pensar na atual emergência climática, custará a ele 168 euros.

Não sendo de Bilbao, mas de Gernika, o vilarejo basco bombardeado pela Luftwaffe e retratado na obra-prima de Picasso, Pello Bilbao ainda teria conquistado algo único se tivesse vencido a primeira etapa em Bilbao. Em vez disso, ele esperou dez dias. A vitória e os 10 segundos de bônus que ela trouxe catapultaram Bilbao para o quinto lugar geral, firmemente entre os candidatos ao último degrau do pódio final, o único degrau (aparentemente) ainda disponível.