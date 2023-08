Piquenique no lago, jogar golfe e ir até uma estação de esqui

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Em Passy, o lago é a atração mais marcante da cidade — natação, pesca, passeios de barco são atividades maravilhosas neste local. Mas se você prefere ficar em terra firme, compre algumas guloseimas e faça um piquenique à beira da água. Para os mais aventureiros, uma bela opção é ver toda a beleza à volta em um parapente, ou até mesmo fazendo uma caminhada por uma bela trilha que te levará a uma vista deslumbrante do Mont Blanc.

Combloux oferece esportes na mesma ideia de Passy com alguns atrativos interessantes a mais. Lá, você poderá ir de teleférico até Megeve e aproveitar um local típico da neve ou até mesmo se arriscar em um aprendizado, como umas tacadas de golfe.

A primeira bicicleta a cruzar os 22 quilômetros que separam estes dois pontos foi a italiana Colnago, que está fazendo bonito neste Tour.

Vingegaard surpreende com uma brilhante vitória no contrarrelógio, talvez vencedora do Tour

Matt Rendell

Quando a rota do Tour de France de 2023 foi anunciada em outubro do ano passado, a análise imediata se concentrou na falta de quilômetros a serem percorridos contra o relógio. O único contrarrelógio de 22,4 km de Passy a Combloux faria pouca diferença para o resultado geral, que seria decidido nas montanhas, de acordo com o consenso unânime.

Esta tarde, nas estradas sob o imponente Mont Blanc, Jonas Vingegaard (Equipe Jumbo-Visma) provou que o consenso inicial estava totalmente errado. Seu desempenho no contrarrelógio desafia qualquer descrição: supremo, esmagador, surpreendente.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) saiu da rampa de largada dois minutos antes do líder da corrida. Em cada um dos três pontos de cronometragem de divisão no meio da etapa, ele esmagou os melhores tempos anteriores: após 7,1 km, ele superou o tempo do gigante Stefan Küng (Groupama-FDJ) em 26″. Após 16,1 km, ele destruiu a marca de Rémi Cavagna (Soudal-QuickStep) em 20″ e, em 18,9 km, ele superou o tempo de Wout van Aert (Jumbo-Visma) em nada menos que 45″. Foi uma corrida magnífica. O único problema é que, enquanto pedalava, ele sabia que, atrás dele, Jonas Vingegaard estava desmantelando sua liderança com uma velocidade e habilidade que eram tão definitivas quanto inesperadas.

O líder da corrida atacou até mesmo as primeiras curvas com uma agressividade cintilante. Ganhando mais de 2″ por quilômetro – uma diferença gigantesca, nesse nível – ele liderou Pogačar por 16″ depois de apenas 7,1 km. Descendo com o mesmo comprometimento total em velocidades próximas a 100 km/h, ele aumentou sua vantagem e, 9 km depois, no início da extenuante Côte de Domancy, sua vantagem havia aumentado para 31″. Naquele momento, Pogačar e sua equipe tomaram a opção questionável de trocar de bicicleta. No topo do membro categorizado, após 2,8 km de subida em um gradiente médio de 8,5%, a vantagem de Vingegaard era de 1’03”.

Surpreendentemente, depois de mais 6,1 km de subida, ele havia alcançado o inimaginável: uma margem potencialmente vencedora da corrida de 1’38” no dia, totalizando 1’48”.

Para a equipe de Pogačar, houve um pequeno consolo, pois Adam Yates, 5º na etapa, substituiu Carlos Rodríguez, 12º, no terceiro lugar geral. 5″ agora os separam, embora a equipe tenha que decidir se sacrifica Yates em um esforço total para desalojar Vingegaard amanhã na etapa 17, Saint-Gervais Mont-Blan para Courchevel, que termina com o Col de la Loze, de 28,3 km, ou se rende, aceita que o dinamarquês provou ser imbatível este ano e se contenta com o 2º e 3º lugar geral.