Partindo da capital verde europeia até o Festival de Cinema

Em 2012, Vitoria-Gasteiz foi escolhida como a Capital Verde Europeia, um reconhecimento concedido pela Comissão Europeia para cidades que se destacam em termos de sustentabilidade e conservação ambiental. O Parque de Salburua foi restaurado e transformado em uma reserva natural, é um destino ótimo para os amantes da natureza e observadores de pássaros.

Visite a Plaza de la Virgen Blanca, é o coração da cidade e um ponto de encontro de moradores e turistas.

San Sebastián é famosa por sediar um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo e atrai celebridades, cineastas e amantes do cinema de todo o mundo.

A Praia de La Concha é uma das mais famosas e pitorescas praias urbanas da Europa. Com sua forma de concha e vistas deslumbrantes, é uma atração imperdível em San Sebastián.

Assim como em Bilbao, os pintxos também são uma parte importante da cultura culinária de San Sebastián. A cidade é conhecida por sua incrível variedade de bares e restaurantes que oferecem deliciosos pintxos tradicionais e inovadores.

San Sebastián é cercada por montanhas e colinas, e o Monte Urgull é um local popular para caminhadas e vistas panorâmicas da cidade e da costa.

Casco Antiguo – é o bairro antigo de San Sebastián, repleto de charme, com ruas estreitas e edifícios históricos. É o lugar ideal para mergulhar na cultura basca e experimentar a autenticidade da cidade.

A bicicleta que cruzou a linha de chegada em San Sebastien foi uma LOOK – marca francesa espetacular e que merecia cruzar na frente já faz tempo! Você conhece essa bicicleta?

A etapa mais longa

Por Matt Rendell

Todo Tour tem uma etapa mais longa. Com 209 km, a etapa 2 do Tour de France de 2023, de Vitoria-Gasteiz a Saint-Sébastien, foi a mais longa da corrida deste ano. Mas também foi, estranhamente, a etapa mais longa mais curta da história do Tour.

O percurso incluiu inúmeras subidas não categorizadas e cinco subidas categorizadas, a última das quais foi uma das subidas curtas mais famosas do ciclismo mundial: o Jaizkibel, o tradicional obstáculo final da Clásica San Sebastián de um dia e um símbolo indiscutível da identidade basca. No topo, faltando 16,5 km para o final, bônus de oito, cinco e dois segundos aguardavam os três primeiros ciclistas.

Dez quilômetros depois do início da etapa, três ciclistas saíram do grupo: Neilson Powless (EF Education – EasyPost), que vestia a camisa vermelha de bolinhas do líder das montanhas; o campeão nacional francês de contrarrelógio, Rémi Cavagna; e o ex-sprinter de 36 anos (e vencedor de três etapas do Tour de France) Edvard Boasson Hagen, da TotalEnergies. Poderosos corredores com habilidades contrastantes, eles trabalharam bem juntos. Boasson Hagen não foi contestado no sprint intermediário após 40 quilômetros, e Powless não foi contestado nos pontos de montanha. Ele terminou o dia com um total de doze pontos e manteve a camisa.

No entanto, ao longo do dia, surgiu um contraste interessante entre as táticas dos pilotos da UAE – Team Emirates, que lideraram o pelotão durante a maior parte da etapa, e as três fugas. Depois de estabelecer uma vantagem de 4’30”, a fuga forçou o ritmo nas seções planas e deliberadamente diminuiu o ritmo nas subidas.

Atrás deles, a equipe de Tadej Pogačar, liderada pelo norueguês Vegard Stake Laengen, seguiu firme nas planícies e, nas subidas, o dinamarquês Mikkel Bjerg assumiu o comando e aumentou o ritmo. Essas táticas iguais e opostas significavam que, em cada subida, a diferença era de 4’30” no pé da subida e 3’30” no topo.

À medida em que a etapa avançava e as subidas se acumulavam, o velocista Mark Cavendish começou a perder terreno em cada subida, embora, cercado por companheiros de equipe, ele conseguisse recuperar o grupo todas as vezes.

Faltando 55,5 km para o final, o companheiro de equipe de Pogačar, Matteo Trentin, caiu, interrompendo a perseguição e lembrando a todos dos perigos inerentes ao ciclismo.

Na planície antes do início do Alto de Gurutze (km 171,6), categoria 4, o rádio da corrida informou uma série de furos. Quando Luke Durbridge (Team Jayco Alula) foi flagrado com dois pregos em um dos pneus, o boato de que tachinhas haviam sido jogadas na estrada evocou lembranças da penúltima etapa da Vuelta de 1978, quando a etapa de 1978, de Bilbao a San Sebastián, foi interrompida na cidade de Durango por barricadas e tachinhas.

Os pilotos embarcaram nos carros da equipe e retomaram a corrida após uma transferência de 64 quilômetros em Zárauz. No dia seguinte, mais detritos foram jogados na estrada e areia foi atirada no rosto de alguns dos ciclistas, arruinando o contrarrelógio final.

Na base da subida, Powless abandonou a EBH e saiu sozinho para pegar o único ponto no topo do Alto de Gurutze. Ele continuou até o Jaizkibel (8,1 km, média de 5,3%), para ser pego a um quilômetro do topo.

No Jaizkibel, outro colega de equipe da Pogačar, Rafal Majka, estabeleceu um ritmo que colocou em dificuldade Wout Van Aert, que Joan Vingegaard chamou de “o melhor ciclista do mundo” no ano passado. Majka liderou o grupo que continha o atleta da Yellow Jersey, Pogačar e Yates, passando por Powless.

Em seguida, o próprio Yellow Jersey, Adam Yates, assumiu o ritmo do líder de sua equipe, Pogačar, apenas para que o outro irmão de Yates, Simon, segundo colocado ontem, o ultrapassasse. Vingegaard atacou para ganhar os segundos de bônus no Jaizkibel, mas Pogačar respondeu com um sprint incontestável e ganhou o máximo de oito segundos. Vingegaard, em segundo lugar, ganhou 5 segundos de bônus, e Simon Yates, em terceiro, ganhou dois segundos de bônus. O quarto colocado no topo foi o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Na descida, vários grupos se reuniram. Pello Bilbao (Bahrain Victorious), um dos mais rápidos em descidas do esporte, abriu uma pequena vantagem, antes de uma enxurrada de ataques ser neutralizada por Wout Van Aert. O francês Victor Lafay, brilhante ontem no Pike Bidea, escolheu um momento em que Van Aert e todos os outros estavam se recuperando, para se afastar e vencer a etapa de forma convincente.

Se Van Aert estava furioso por terminar em segundo, Pogačar estava satisfeito por terminar em terceiro. Como no ano passado, o esloveno está acumulando segundos de bônus para construir uma vantagem inicial. Ao contrário do ano passado, Van Aert não é mais a força irresistível de 12 meses atrás.