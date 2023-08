Para os amantes do ciclismo e de Paris, o grande dia!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

É delicioso, mas, ao mesmo tempo, difícil falar sobre Paris. Cada pessoa tem uma motivação, um gosto, um desejo, além de uma lista quase infinita de coisas para fazer e lugares para visitar. Portanto, vou apenas deixar a minha experiência em três parágrafos.

Pude assistir de perto e ao vivo quatro chegadas do Tour de France na Champs Elysées. Foram quatro ocasiões no mesmo local, com o mesmo cenário, mas com atores e protagonistas distintos. Se me perguntarem qual foi a melhor, eu direi que todas, mas em uma delas estive muito perto do ciclista que mais admirei ver correndo: o Lance Armstrong.

Acompanhar a final do maior evento ciclístico do mundo em Paris é fantástico. A Cidade Luz oferece inúmeras coisas para os mais variados interesses, e até mesmo um turista que não é amante do ciclismo se rende para ver a movimentação de bicicletas neste dia. Sim, neste dia a mais cobiçada avenida do mundo vive em amarelo para encerrar os milhares de quilômetros percorridos por uma centena de ciclistas que passaram três semanas pedalando por toda a França.

Apesar de “viver” o ciclismo quando vou à Paris, minhas preferências estão sempre por conhecer um pouco mais da história, me hospedar em bairros tipicamente franceses e desfrutar do jeito parisiense de viver: comida simples e gostosa, monumentos que já visitei várias vezes e que sempre “percebo” algo novo e, claro, andar bastante por todos os lados, sempre tentando não repetir nenhuma rua. Ansioso por mais uma jornada na França!

E uma Specialized cruzou a última linha do Tour de France em Paris.

Meeus vence o campeonato mundial de velocistas, enquanto Pogačar aumenta a reputação de Vingegaard

Matt Rendell

Após semanas entre campos e montanhas, o Tour de France termina seu itinerário anual na capital, reencenando a mudança da população do campo para a cidade que criou a modernidade. Todos os anos, desde 1975, o Tour de France ocupa Paris, ou, pelo menos, a rota para o centro da cidade e as estradas ao redor do museu do Louvre, a ampla Avenue des Champs-Elysées, com paralelepípedos, e o icônico Arco do Triunfo, um circuito de 6,8 km que o pelotão em alta velocidade percorre oito vezes. O ciclismo é o único esporte que pode atrapalhar a vida de algumas das maiores cidades do mundo e tomar conta de suas ruas durante fins de semana inteiros.

Por todos esses motivos, a Etapa 21 é tremendamente impressionante, apesar de sua relativa insignificância esportiva. Às vezes, uma camisa, geralmente a verde, ainda precisa ser decidida. Este ano não. As camisetas – verde, amarela, branca e vermelha com bolinhas sobre branco – foram todas decididas por margens decisivas. Tudo o que restava a ser decidido era o vencedor da etapa final, embora isso não fosse uma questão trivial. A etapa da Champs-Elysées às vezes é chamada de campeonato mundial de velocistas.Mesmo assim, parecia uma conclusão precipitada: Jasper Philipson, vencedor de quatro das onze primeiras etapas, estava intocável nas chegadas rápidas, em parte graças ao surpreendente Mathieu van der Poel, um fenômeno em corridas longas e difíceis de um dia, como o Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race e Strade Bianche. Estreante em corridas de etapa – ele só havia terminado uma antes de hoje -, ele estava tirando um tempo da vitória para atuar como líder do velocista mais rápido do mundo, com grande efeito.

No entanto, nos metros finais do Tour de 2023, a surpreendente liderança de van der Poel se esvaiu. Com Philipsen em sua roda, seu rival Dylan Groenewegen (Jayco-Alula) veio ao seu lado, encurralando-o. Sem ter para onde ir, o belga foi forçado a perder velocidade, enquanto seu parceiro de treinamento Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) passava em disparada pelo outro lado da estrada. Philipsen encontrou uma brecha e forçou a passagem, mas os dois homens coincidiram na linha de chegada. Nenhum dos dois sabia quem havia vencido: foi necessária uma fotografia para separá-los, o que deu a vitória a Meeus, sua primeira em um Grand Tour.

Com o camisa amarela Jonas Vingegaard (Team Jumbo – Visma) e seu rival mais próximo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), de branco, os espectadores tiveram tempo para refletir sobre uma das maiores rivalidades do esporte e como cada um se alimenta do outro. Todo campeão precisa de um campeão como rival. Na história do ciclismo, Fausto Coppi foi engrandecido por Gino Bartali, Eddy Merckx foi enobrecido por Luis Ocaña e Greg Lemond foi engrandecido por Laurent Fignon. Nós, os fãs, temos sorte pelo fato de Vingegaard ter Pogačar e Pogačar Vingegaard.